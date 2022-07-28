Армия и оборона

Может ли конфликт на Украине перерасти в третью мировую войну?

Автор: Максим Сливко
Хроники американской культуры. Медведь против содомитов
Хроники американской культуры. Медведь против содомитов

Может ли конфликт на Украине перерасти в третью мировую войну? Мнение американских экспертов

Известный американский аналитический центр Rand Corporation, в числе клиентов которого Пентагон, выпустил доклад о вероятности прямой войны НАТО и России из-за конфликта в Украине.

Главный вывод, звучащий в докладе – вероятность прямого столкновения существует, если Россия сочтет, что Альянс готовится атаковать РФ на территории Украины.

“Самый большой риск того, что Россия примет решение перейти непосредственно к удару по союзникам по НАТО, будет связан с тем, что Москва осознает неизбежность крупномасштабных прямых атак НАТО на российские вооруженные силы в Украине”, – говорится в докладе.

На эту мысль Москву может натолкнуть как ограниченное участие натовских сил в операциях в Украине, так и сосредоточение на восточной границе Альянса войск в наступательных конфигурациях.

“В таких обстоятельствах Москва может решить, что у нее нет иного выбора, кроме как уменьшить ущерб, который может нанести НАТО, первой ударив по ключевым силам союзников”, – пишет Rand.

Причем может быть сразу задействовано тактическое ядерное оружие. Что связано с предполагаемым исчерпанием у России обычных ракет, которые во многом израсходованы на удары по Украине.

СтраныРоссия США Украина
Предыдущая статьяСША направили в сторону Тайваня авианосную группу
Следующая статьяИмпортозамещение по-американски

Ещё похожие новости

Совет обороны Венгрии. К чему готовятся в Будапеште?

Армия и оборона
В Венгрии создан совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений, его возглавил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. По...
Узнать больше

Минобороны Китая: наша армия не будет сидеть сложа руки…

Армия и оборона
Минобороны Китая: наша армия не будет сидеть сложа руки в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства Ранее Пекин...
Узнать больше

Германия отказалась поставлять Украине бронемашины Fuchs

Армия и оборона
Германия отказалась поставлять Украине бронемашины Fuchs. Об отказе заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Решение она объяснила нежеланием "обирать Бундесвер" и отказалась принимать "безответственные решение"...
Узнать больше

Украина продала России две французские 155-мм гаубицы CAESAR

Армия и оборона
Группа украинских военнослужащих продала французcкие самоходные артиллерийские установки CAESAR по $120 000 за единицу, при реальной стоимости одной гаубицы порядка $7 млн. Источники издания...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.