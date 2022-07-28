Может ли конфликт на Украине перерасти в третью мировую войну? Мнение американских экспертов

Известный американский аналитический центр Rand Corporation, в числе клиентов которого Пентагон, выпустил доклад о вероятности прямой войны НАТО и России из-за конфликта в Украине.

Главный вывод, звучащий в докладе – вероятность прямого столкновения существует, если Россия сочтет, что Альянс готовится атаковать РФ на территории Украины.

“Самый большой риск того, что Россия примет решение перейти непосредственно к удару по союзникам по НАТО, будет связан с тем, что Москва осознает неизбежность крупномасштабных прямых атак НАТО на российские вооруженные силы в Украине”, – говорится в докладе.

На эту мысль Москву может натолкнуть как ограниченное участие натовских сил в операциях в Украине, так и сосредоточение на восточной границе Альянса войск в наступательных конфигурациях.

“В таких обстоятельствах Москва может решить, что у нее нет иного выбора, кроме как уменьшить ущерб, который может нанести НАТО, первой ударив по ключевым силам союзников”, – пишет Rand.

Причем может быть сразу задействовано тактическое ядерное оружие. Что связано с предполагаемым исчерпанием у России обычных ракет, которые во многом израсходованы на удары по Украине.