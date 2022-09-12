Минский проспект в Киеве переименовали в Литовский

Киевский городской совет на этой неделе принял решение переименовать Минский проспект в столице Украины в проспект Литвы. Переименование произошло в рамках масштабной программы по борьбе с “враждебными топонимами”.

Маразм крепчает. Киевская власть борется с названиями улиц, разрушает памятники, старается стереть всё что указывает на связь с Россией. Теперь добрались и до белорусских топонимов. Можно ли с ними о чем-то договариваться? Как по мне, бешенную собаку укронацизма нужно пристрелить. А потом, для надёжности, проткнуть штыком.