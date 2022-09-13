Между Турцией и Украиной назревает скандал. Киев предложил ввести санкции против турецких бизнесменов и банков

А именно – государственного Ziraat Bank, руководителей İşbank и бизнесмена Хюсню Озиегина, владельца Credit Europe Bank, работающего в России.

Как пишет турецкая газета Adinlik, их данные попали на украинский государственный ресурс sanctions.nazk.gov.ua – с призывом к странам мира ввести ограничения против указанных лиц и компаний.

В статье звучат упреки в адрес Украины, которая, благодаря Турции, может зарабатывать на зерновой сделке. И при этом призывает вводить санкции против турецких граждан.

Похоже у киевских правителей началось «головокружение от успехов». Они возомнили себя субъектом международной политики. Забыв что на самом деле Украина – лишь расходный материал в войне коллективного Запада против России. Такая самоуверенность может дорого обойтись киевскому режиму.