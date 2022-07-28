Политика

Макрон недоволен – Африка отказывается поддерживать Киев

Автор: Максим Сливко
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон

Как сообщает der Spiegel, Макрон во время визита в Камерун упрекнул африканцев в лицемерии. Раскритиковал их за то, что они не осуждают Россию и не поддерживают введенные против неё санкции . По мнению французского президента, Африка должна занять однозначную позицию в поддержку Киева. Отсутствие такой позиции он объяснил дипломатическим давлением – очевидно, Москвы.

Недовольство Макрона лишний раз показывает что ни о какой международной изоляции России не может быть и речи. Вряд ли президент Франции устыдит африканцев и заставит их изменить свою позицию по украинскому вопросу. Бывшие колонии очень болезненно воспринимают поучения со стороны прежних господ в пробковых шлемах. Русских, в отличие от европейцев, никогда не воспринимали в Африке в качестве колонизаторов.

СтраныАфрика Россия Украина Франция
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