Как сообщает der Spiegel, Макрон во время визита в Камерун упрекнул африканцев в лицемерии. Раскритиковал их за то, что они не осуждают Россию и не поддерживают введенные против неё санкции . По мнению французского президента, Африка должна занять однозначную позицию в поддержку Киева. Отсутствие такой позиции он объяснил дипломатическим давлением – очевидно, Москвы.

Недовольство Макрона лишний раз показывает что ни о какой международной изоляции России не может быть и речи. Вряд ли президент Франции устыдит африканцев и заставит их изменить свою позицию по украинскому вопросу. Бывшие колонии очень болезненно воспринимают поучения со стороны прежних господ в пробковых шлемах. Русских, в отличие от европейцев, никогда не воспринимали в Африке в качестве колонизаторов.