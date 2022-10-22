Скоро уже пойдет 9й месяц, как громыхает Великая Отечественная специальная военная операция, источая запах пороха, перегоревшей взрывчатки, обожжённого металла и разорванной плоти. Счёт доселе неизвестных героев идёт на сотни, похоронок – на тысячи. Канонада сражений с бесами докатилась до каждой российской провинции.

Общество российское, корёжась от рвотных позывов, исторгает из себя тех, кто десятилетиями жил, говорил, зарабатывал приличные деньги, не чувствуя под собой страны. Ревизует нравственные ценности, пробует на зуб привнесенные в 90х моральные нормы, безжалостно выкидывая так называемые “общечеловеческие”, возвращаясь к вековым и понятным – отечественным. И сразу становится понятнее и ближе Аксаков и Тютчев, Достоевский и Толстой. “Они, оказывается, всё знали” – пишут мне читатели… Слава Богу, теперь об этом вспомнили и мы. Лучше поздно, чем никогда.