Лисичанско-Северодонецкий котел: «схлопывание» обороны ВСУ, или плановый отход?

Судя по тому, что и сегодня ВСУ особо не сопротивляется продвижению Союзных сил в районе прорыва севернее Горского, то либо у них уже нет сил держать этот рубеж, либо есть команда на отход для сохранения остатков подразделений разбитых в районе Лисичанска.

Ночью пошли видео о массовой сдаче в плен резервистов в районе «Горского котла», который утром также начал быстро сдуваться. Вероятно часть сил ВСУ таки удалось вывести, а остальные были просто оставлены как прикрытие.

А между тем севернее наступление Союзных сил продолжается стремительно. По состоянию на 12:00 23 июня населенный пункт Волчеяровка занят ВС РФ и зачищается. Причем и здесь особого сопротивления не наблюдается, в отличие от отчаянно обороняемой буквально находящейся рядом Николаевки.

То есть пока все сходится к тому, что есть приказ отхода на линию Северск-Соледар. Причем, схема отвода будет та же, что и в Горском-Золотом (50 на 50).

Юрий Подоляка