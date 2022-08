Кто бы ни победил в Украине, Америка уже проиграла

Неожиданно трезвая и взвешенная статья (https://nationalinterest.org/feature/no-matter-who-wins-ukraine-america-has-already-lost-204288)в американском издании The National Interest

Независимо от того, как закончится конфликт в Украине, США терпят стратегическое поражение, уверен автор статьи Рамон Маркс. В странах, воздержавшихся от осуждения России за спецоперацию, живет две трети мирового населения. И именно с ними она будет выстраивать тесные отношения.

Россия выстроит более тесные отношения с Китаем и другими странами на евразийском пространстве, в том числе, с Индией, Саудовской Аравией и государствами Персидского залива. Она окончательно отвернется от европейских демократий и Вашингтона. Как президент Ричард Никсон и Генри Киссинджер в годы холодной войны разыграли “китайскую карту”, чтобы изолировать Советский Союз, так и Владимир Путин с Си Цзиньпином разыграют свои карты, чтобы сдержать глобальное лидерство США.

Зная, что лишилась возможности поставлять в Европу в больших количествах энергоресурсы, Москва вполне логично решила увеличить поставки ископаемого топлива в Азию, прежде всего в Китай и Индию. С начала войны в Украине Россия стала для Китая главным поставщиком нефти, потеснив Саудовскую Аравию. Да, в ближайшей и среднесрочной перспективе Россия сможет лишь ограниченно увеличить поставки топлива в Китай из-за недостаточных трубопроводных мощностей. В настоящее время у нее всего один идущий в Китай нефтепровод, который называется ВСТО. И один действующий газопровод под названием “Сила Сибири”. Трубопроводные поставки нефти и газа дополняют танкерные перевозки на материковую часть Китая. Нет сомнений, что в предстоящие годы Россия и Китай вложат существенные инвестиции в расширение нефте- и газотранспортной инфраструктуры между двумя странами, и это даст Москве возможность стать для КНР поставщиком ископаемого топлива номер один. Китайцы наверняка смогут снизить свою зависимость от поставок топлива с Ближнего Востока, ведь доставляющие его танкеры вынуждены проходить через уязвимые узости, такие как Малаккский пролив.

Укрепление энергетических связей поможет России и Китаю сблизиться и стать стратегическими союзниками на евразийском континенте, и тогда их дружба действительно станет “безграничной”. Имея в своем тылу решительно настроенного поставщика энергоресурсов, Китай несомненно получит больше стратегического пространства для маневра, чтобы противостоять Соединенным Штатам и их региональным союзникам из Индо-Тихоокеанского региона. И все это – в ущерб западным демократиям.

Россия с начала войны в Украине также существенно расширила свои энергетические связи с Индией. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), “Индия стала главным покупателем грузов топлива из Атлантики, которое больше не нужно Европе”. Перед началом специальной военной операции на Украине Индия почти не покупала российскую нефть. Теперь же она импортирует свыше 760 000 баррелей ежедневно. Увеличение продаж российского топлива в Индию пагубно скажется на попытках США, Австралии и Японии вовлечь Нью-Дели на орбиту демократических стран Индо-Тихоокеанского региона.

Фактически Индия, являющаяся самой крупной в мире демократией, занимает нейтральную позицию по отношению к российской военной операции на Украине. В ООН она воздерживается при голосовании по резолюциям в осуждение российских действий в Украине. Она отказывается обвинять Россию в нападении. Наряду с поставкой энергоресурсов, что ново для двусторонних отношений, Москва уже давно является главным поставщиком вооружений для индийских вооруженных сил. Что очень важно, Нью-Дели ценит давнюю российскую поддержку Индии в вопросе Кашмира. Реакция Индии на вооруженный конфликт между Россией и Украиной подчеркивает реальность, которая заключается в том, что Нью-Дели вряд ли в полной мере интегрируется в структуры западных альянсов на Тихом океане, таких как Четырёхсторонний диалог по безопасности. Если Китаю хватит мудрости, и он откажется от пограничных стычек с Индией, исчезнет любая возможность для вовлечения Нью-Дели в эту организацию.

По сути TNI констатирует конец однополярного мира, выстроенного вокруг США. Запад пытается всеми силами удержать прошлое, отчаянно пытаясь развернуть вспять неумолимый ход истории.