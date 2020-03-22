Крестный полёт над Санкт-Петербургом

Крестный облёт Санкт-Петербурга с Чудотворной мироточивой иконой Царя Николая на борту в День празднования иконы Божией Матери «Благодатное Небо».

19 марта 2020 года, в день празднования икон Божией Матери «Благодатное Небо» и «Ченстоховской», Чудотворная мироточивая икона Царя Николая по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия была обнесена на самолете вокруг Санкт-Петербурга.

Крестный облёт был организован Координационным советом патриотических сил СПБ и Лен. области, Национальным обществом ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого.

Самолёт стартовал с аэродрома Гостилицы.

С утра в некоторых районах Санкт — Петербурга была снежная метель и сильный ветер, и многие православные петербуржцы звонили узнать, состоится ли полёт, но часам к 9 утра небо прояснилось, и установилась солнечная благоприятная погода, поистине — «Благодатное Небо»!

Перед вылетом на лётном поле перед Чудотворным образом Государя был отслужен молебен протоиереем о. Георгием Сычевым.

Во время облёта перед Иконой читались молитвы.

Святую икону сопровождали: протоиерей о. Георгий Сычев, начальник Войсковой Православной Миссии, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игорь Евгеньевич Смыков, кинорежиссёр Кирилл Олегович Хейфиц.

На борту находились также небольшие иконы Казанской и Ченстоховской Божией Матери, Небоявленного Креста и Святой Царской Семьи.

Самолет пролетел вокруг Санкт-Петербурга, над Кронштадтом, Петергофом, Павловском, затем полет продолжился уже вокруг Гатчины, удивительным Царским местом, связанным с памятью Императоров Павла Первого и Александра Третьего.

Самолёт пролетел и над деревней Пеники, где идёт строительство нового храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев.

Во время Крестного полёта прихожане этого прихода молились у стен своего храма Святой Царской Семье.

Во все время облёта группа православных петербуржцев молилась на аэродроме у образа «Благодатное Небо» Пресвятой Богородицы, Чей праздник в этот день совершается, а также перед иконой Святого священномученика Харалампия, особо почитаемого Императором Павлом Петровичем, и иконой Магаданской Божией Матери, чтобы Царица Небесная благоволила даровати все благопоспешествующее для сегодняшнего облета с мироточивой иконой Св.Царя Николая! Просили молитв за протоиерея Георгия, пилота Артемия, оператора Кирилла, воина Игоря.

Слава Богу! Икона мироточила сложным образом несколькими тонкими струйками

При этом сильное благоухание образа было явлено по завершении крестного облета.

Икона Государя облетела 19 марта 2020 года Имперскую столицу с молитвой к Святому Царю Мученику о спасении России и защите Санкт — Петербурга от эпидемий и прочих бедствий.

Икона Царя — Батюшки замироточила , очень сильно заблагоухала после полета.

Явно ощущалось личное присутствие Самого Государя. Необыкновенная благодать и пасхальная радость снизошла на людей , причастных к этому событию. Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!

Это Знамение — дано ради малого остатка избранных.

Как пояснил после Крестного облёта СПБ в 2017 году руководитель Национального общества ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого Павел Баринов (+2019):

«Традиция обносить чтимыми иконами границы Богохранимой Русской Земли имеет давнюю историю… А ритуально убиенный богохульниками и откровенными сатанистами Государь Николай Второй, получил у Господа такую благодать, что даже бумажные Его иконы мироточат, а чудесам потерян счет… Так же как и Государь Павел Петрович, не отступившись от своего Царского Служения, он унаследовал благодать от Господа и ту же судьбу. Истинного говорят что у этих двух Царей одна судьба… Да и что тут распространяться, когда в 19-м веке, ни один из Русских Царей, потомков Павла Петровича, за исключением Александра I-го Павловича, сменившего скипетр царя на посох странника, не умер своей смертью…»

В период эпидемий и разных нестроений Святая Церковь всегда усиливала молитвы об их прекращении и организовывала Крестные ходы вокруг городов и сел.

Во время эпидемии холеры 1830 года в Москве гражданские власти распорядились устроить в городе карантин и предполагали запереть все церкви (как сегодня в Италии и др. странах).

Митрополит Филарет (Дроздов) в связи с этим отложил поездку в Петербург (где холеры не было) и распорядился организовать многочисленные крестные ходы, первый из которых (вокруг Кремля) сам и возглавил.

Желание митрополита «умирать со своими» произвело большое впечатление на Императора Николая I, который решил не отставать от своего Высокопреосвященнейшего подданного: прибыл в Москву и ходил по холерным баракам.

В настоящее время почитание Святого Страстотерпца Царя-Мученика Николая и Его Семьи является весьма важным делом, направленным на духовно-нравственное возрождение Отечества, очищение светлых имён Русских Царей от многолетнего нагромождения лжи и чёрной ненависти глобалистов-богоборцев.

Впереди нашему народу предстоят новые трудности и испытания. Все же завершится, по милости Божией, восстановлением Царского Православного Самодержавия.

Будет сие не как заслуга наша, а как Чудо Божие, ради тех жертв, что уже были принесены на алтарь Отечества, и ради малого остатка избранных.

Ибо довлеет Богу молитва умученного Царя. Есть Царь – есть Россия, нет Царя – нет России, ибо только Царь зовется Отцом Отечества и народа.

«Демократия — в аду, а на Небе — Царство…» Святый праведный о. Иоанн Кронштадтский

«Восстановление Российской монархии не есть проблема политическая. Парадоксально может это звучать, но в настоящее время реальным политиком может быть только тот, кто способен проникать в мистическую сущность вещей и событий…» Архимандрит о. Константин (Зайцев)

«Я не говорю от себя. А то, что я слышал от богодухновенных старцев, то и передал… Господь помилует Россию ради малого остатка истинно верующих. В России, говорили старцы, по воле народа будет восстановлена Монархия, Самодержавная власть. Господь предъизбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли.» Архиепископ Феофан Полтавский.

Для спасения страны предложен облёт границ России с мироточивой иконой святого Царя Николая II

Крёстный облёт России предлагают совершить православные общественные организации. Их руководители обратились к светским властям и Патриархии с просьбой об организации юбилейного облёта границ России с мироточивым образом святого Царя Николая II.

Открытое обращение инициаторов облёта к президенту России Владимиру Путину и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу опубликовала редакция православной народной газеты «Русь Державная».

В период военных угроз, природных бедствий, эпидемий, техногенных катастроф это самый действенный способ «испросить у Бога защиты и спасения от постигших или приближающихся бед».

ЧУДОТВОРНАЯ МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА ЦАРЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО

Краткая справка:

Первообраз московской мироточивой иконы Царя-Мученика был написан в 1996 г. в США, в Калифорнии иконописцем Павлом Тихомировым по заказу представителей Русской Православной Церкви Заграницей. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства – со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы – клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 г. родился Государь, и святителя Николая Чудотворца, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году). Икона имеет торжественный и праздничный вид. Размер иконы с киотом составляет 43х37 см.

В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная московскому хирургу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота, 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни Царской Семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота.

В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью Государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев – духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова).

В 1999 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго икона Царя – Мученика приняла участие в Крестном облете по периметру границ б. Российской Империи.

Народное почитание Царя-мученика подготовило канонизацию Царской Семьи в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года в возрожденном Храме Христа Спасителя в Москве и облегчило процесс воссоединения двух частей Русской Церкви – РПЦ и РПЦЗ в мае 2007 года.

В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии.

Чудотворная икона Царя Николая находится под особым духовным попечением Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона.

Мироточивый иконописный образ Русского Царя известен во многих монарших домах Европы и в аристократических кругах, исповедующих традиционные христианские духовно – нравственные ценности.

Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран – Германию, Австрию, Бельгию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. Святой образ обильно источает миро по молитвам верующих об Отечестве, о русском народе в России и рассеянии, с ней связаны исцеления людей от разных недугов, онкологических заболеваний и разрешение сложных жизненных ситуаций, о чудотворном образе сняты документальные фильмы, изданы книги.

Икона несет очень большое социальное служение, посещая воинские части, ВУЗы, больницы и госпитали, места лишения свободы, отдаленные монастыри и храмы.

Икона Царя Николая отметила своим присутствием важные географические точки Русского мира:

В 1999 г. во время бомбежек НАТО Икона находилась в столице братской Сербии Белграде, посетила горячие точки и Косово.

В 2000 г. Икона Государя возглавила в Пскове похоронную процессию российских воинов — десантников, погибших в Аргунском ущелье.

В 2002 г. был организован и проведён Морской Крестный ход на боевых кораблях Черноморского Флота по местам боевой славы Св. Адмирала Флота Российского Феодора Ушакова.

Во время воссоединения Крыма с Россией икона Государя находилась на южных рубежах России.

9 мая 2016 г. эту икону пронесла прокурор Крыма Наталья Поклонская в рядах «Бессмертного полка» в г. Симферополе.

22-23 января 2020 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая по благословению духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приняла участие в Крестном полёте над Россией по маршруту: Москва — Владивосток — Москва.

Когда чудотворный образ Государя не путешествует, он хранится в Москве, в храме Вознесения Господня на Гороховом поле (настоятель протоиерей Василий Голованов).

Хранителем иконы является Олег Иванович Бельченко. В региональных и зарубежных поездках икону сопровождает Игорь Евгеньевич Смыков, начальник Войсковой Православной Миссии, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».

Фоторепортаж Кирилла Хейфица.