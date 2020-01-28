Крестный полёт над Россией

22 — 23 января 2020 года состоялся Крестный полет над Россией с чтимыми православными иконами (среди них: Чудотворная икона Казанской Божией Матери, Державной Божией Матери, икона Архистратига Михаила, икона Св. Александра Невского, мироточивая икона Божией Матери Владимирская, Святой блаженной Матроны Московской, Святого Равноапостольного кн. Владимира, Святителя Николая Чудотворца, Толгской иконы Божией Матери, Ченстоховской иконы Божией Матери, Св. Алексия, человека Божия, икона Святого Царя Мученика Николая, побывавшая в Космосе) по маршруту Москва-Владивосток-Москва.

В пути читались акафисты перед иконами, совершалось молитвенное правило.

По благословению духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) в Крестном облете принял участие Член Экспертного Совета Общероссийского общества развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», начальник Войсковой Православной Миссии, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игорь Евгеньевич Смыков, сопровождающий чтимую святыню Русского православного мира — Чудотворную мироточивую икону Святого Царя Николая.

В аэропорту Владивостока поклониться Чудотворной иконе Государя прибыли члены Приморского регионального отделения Общества «Двуглавый Орел» во главе с руководителем отделения Игорем Александровичем Чернозатонским и представители Уссурийского казачьего войска. При встрече Чернозатонский И. А. сказал: «Это уже третье посещение чудотворной иконы царя-мученика Николая II Богоспасаемого града Владивостока и Приморского края. Здесь ее очень почитают и любят. Во время предыдущих посещений икона обошла Морским Крестным ходом Владивосток, прошлась по границам России, Китая и КНДР, побывала на открытии памятника Императору Николаю II у Покровского собора, посетила Владивостокскую крепость и места заключения, утешая узников. Проехала по городам Приморского края. И везде, где она побывала, происходило ее благоухание и мироточение, принося духовную радость почитателям Императора Николая II, укрепляя в вере маловерных и просвещая заблудших.»

Игорь Смыков вручил памятную медаль «Столетие Русской Голгофы» историку, независимому исследователю, кандидату политических наук Ярославу Николаевичу Попову, затем передал для регионального отделения книги, подаренные старцем схиархимандритом Илием (Ноздриным), все с радостью приложились к иконе, тепло пообщались за чашками чая и через 2 часа самолёт вылетел обратно в Москву.

23 января 2020 года самолёт с участниками Крестного перелета благополучно вернулся в Москву.

Идея Крестного облёта России возникла 2 года назад, в 2019 году исполнилось 20 лет Крестному облёту по периметру границ б. Российской империи с Чудотворной мироточивой иконой Царя Мученика Николая Второго на борту. Самолёт в то время был предоставлен главой МЧС РФ С. К. Шойгу.

2 года назад группа неравнодушных к судьбам Отечества и Церкви православных мирян и ветеранов силовых структур России обратилась за духовным советом в благом деле прославления подвига Святой Царской Семьи к старцу схиигумену Сергию (Романову) и получила его молитвенную поддержку и благословение на добрые дела на благо Государства.