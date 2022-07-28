Крестный ход с святыми виленскими мучениками









26 июля 2022 года Православная Церковь в Литве торжественно отпраздновала День памяти всех православных святых, в земле Литовской просиявших. Во время крестного хода впервые за более чем сто лет было совершено обнесение вокруг Свято-Духова храма мощей святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

Ранее обнесение виленских мучеников вокруг Свято-Духова храма совершалось в 1852 году, по случаю обустройства пещерного храма и переложения мощей в новую раку.

Последний раз святые мученики принимали участие в крестном ходе вокруг монастырского храма г. Вильнюса вскоре после начала Первой мировой войны — в день праздника Животворящего Креста Господня, 14 сентября 1914 года. Произошло это по инициативе архиепископа Виленского и Литовского Тихона (Беллавина), будущего патриарха.

Владыка Тихон намеревался совершать такое обнесение каждый год – он даже подал соответствующее предложение в Священный Синод. Но планам этим помешала война – в 1915 году в связи с наступлением немцев святые мощи были эвакуированы в московский Донской монастырь. После революции мощи были изъяты и помещены в Московский музей атеистической пропаганды.

По ходатайству патриарха Алексия I в июле 1946 года мощи были возвращены Церкви; 26 июля они были доставлены самолётом в Вильнюс. С того времени этот день отмечается как второе обретение мощей святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

С 2020 года по инициативе предстоятеля Православной Церкви Литвы митрополита Иннокентия этот праздник отмечается как День памяти всех святых, в земле Литовской просиявших.