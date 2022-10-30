Кратко о боевых событиях: Фактор непогоды заиграл в нашу пользу. Штабисты НАТО и ВСУ теперь при изучении метеопрогнозов на ТВД будут чесаться в всех нескромных местах

Переместить арту под прикрытием ненастья и наступать в распутицу – это оригинальное решение. Продуманная оригинальность на войне часто создаёт успех.

Даже если взятие Павловки не удастся – там уже нанесен серьезный урон ВСУ, раздерганы его резервы, дестабилизирована вся линия фронта, что хорошо.

У них за спиной – трехмилионная армия НАТО. У нас скромнее. Однако 40 тысяч мобилизованных уже в зоне СВО. Фронт немного насытился и стало проще.