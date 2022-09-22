Красный Лиман (22.09.22): Третье наступление ВСУ

Вчера ВСУ на Краснолиманском направлении перешли в третье наступление (первые два были успешно отбиты гарнизоном города).

Главный удар на этот раз наносится северо-западнее города, в обход со стороны Оскольского водохранилища и под прикрытием артиллерии, расположенной за ним.

Вследствие этого после взятия под свой контроль н.п. Рубцы и выходе к н.п. Дробышево, сегодня противник пытался развить свой успех по направлению к н.п. Редкоруб (до двух рот на 25 ББМ), но был встречен интенсивным огнем российской артиллерии и отошел обратно к Рубцам.

Тем не менее, к вечеру он пытается закрепиться в Коровьем Яру (результат пока до конца неясен) и таким образом уже четко прослеживается основной замысел противника, а потому очень похоже, что завтра наступит критическая часть третьего штурма Красного Лимана.

Но как бы ни было сегодня тяжело в Красном Лимане добровольцам из Кубани и солдатам ВС РФ, главным результатом почти двухнедельных боев за этот ключевой город, является то, что несмотря на численный перевес ВСУ, они не дали противнику повторить тот успех, который был ими достигнут в районе Балаклеи-Изюма. При этом потери на этом направлении у противника уже превысили потери за все время Балаклейско-Изюмской наступательной операции.