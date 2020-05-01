Коронавирус в Якутии

Консолидация-2020: как бизнес и общество Якутии помогают бороться с коронавирусом

На сегодняшний день Якутия получила спонсорскую помощь в размере более 557 млн рублей

В Якутии бизнес и общество продолжают помогать в борьбе с коронавирусом. Список тех, кто предоставляет безвозмездную спонсорскую помощь, только растёт. Выделяются средства на покупку медоборудования, средств защиты и дезинфекции, а также приобретение товаров первой необходимости для нуждающихся.

Свыше 471 млн рублей выделили крупные добывающие компании, осуществляющие свою деятельность на территории республики: «АЛРОСА», «ЯТЭК», «Селигдар», «РНГ», «Полюс Алдан», «Полиметалл», «Поиск золото», «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания», «ТЗРК», а также «Экспобанк».

Помимо крупных предприятий поддержку оказывают субъекты малого и среднего предпринимательства.

Так, например, IT-компании «Майтона» и «Индрайвер» и лично Арсен Томский передали больницам Якутии в общей сложности 45 млн рублей для приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом вносят предприятия в районах республики. Поступает огромное количество продуктовых наборов, хозяйственных товаров, таких как: средства дезинфекции, наборы бытовой химии, одноразовая посуда, канцелярские принадлежности и многое другое, — сообщил нам представитель Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха.

Как отметил руководитель Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Афанасий Владимиров, несмотря на сложную финансовую обстановку в мире, свой посильный вклад вносят некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и частные лица.

Огромную помощь получают якутские волонтёры. Всего от Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики» в республиканский волонтёрский штаб поступило 2880 дезинфицирующих гелей, 56000 перчаток и порядка 1000 антисептиков.

«В преддверии Дня международной солидарности трудящихся особенно хочется отметить помощь, поступающую от трудовых коллективов и от настоящих героев труда. Показательным примером является почётный житель Якутии, Герой Труда России Михаил Николаевич Готовцев, который направил средства для приобретения смартфонов для учёбы детям из малообеспеченных семей», – подчеркнул Афанасий Владимиров.

Помощь поступает также из-за пределов республики.

«Поступили медицинские маски от нашего давнего партнёра – китайской провинции Хэйлунцзян, которой Якутия уже оказывала помощь. Поэтому китайская сторона быстро откликнулась и помимо гуманитарной помощи в 20 тысяч масок и 200 защитных костюмов согласилась помочь в поставке 5 млн масок», – отметил Афанасий Владимиров.

«Борьба с коронавирусом требует солидарности абсолютно каждого из нас. Предприятия, общественные организации и сами жители республики объединяют усилия в текущей ситуации. Спасибо каждому за помощь! Таких инициатив действительно много, и это вселяет уверенность в то, что вместе мы скоро справимся с этим непростым периодом», – заключил Афанасий Владимиров.