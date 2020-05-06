Здоровье и медицина

Коронавирус в Москве. Врачи почувствовали последствия большого скопления людей в метро

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Кардиолог, терапевт, к.м.н. Константин Иванов подчеркнул, что врачи уже почувствовали последствия большого скопления людей в московском метро в первый день введения пропусков.

Константин Иванов отметил, что Covid-19 несёт смертельную угрозу не только для пожилых людей.

«Мы в кардиоцентре уже видим, что и у молодых пациентов с отличным иммунитетом и без хронических заболеваний болезнь может протекать крайне тяжело,» — заявил кардиолог, терапевт, к.м.н. Константин Иванов в эфире «Доктор».

Также врач рассказал о тенденции «Covid-диссидентства» — отрицания опасности коронавируса: «Когда я сегодня получил от приятеля по ватсапу очередную «новость” о том, что опасности не существует, я просто прислал ему картинку компьютерной томографии. Смотри, дорогой, вот эта “булыжная мостовая” — вовсе не плитка в центре города, это поражение лёгких!»

По его словам, особенно важно соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию в связи с приближающимися майскими праздниками: «Мы уже видели, что случилось в метро, и эту волну мы, медики, конечно, почувствовали».

Врач также напомнил, что даже те, кто переносит коронавирусную инфекцию практически бессимптомно, могут стать невольными палачами для людей из группы риска, если не соблюдают мер предосторожности.

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