Коронавирус. Не хочу как в Италии.

Его не ждали, но он пришел из Китая. Откуда он, не известно. Паника охватила Китай. Остановилось почти все производство, закрыли границы. Китайцы приняли чрезвычайные меры, что бы остановить эту чуму. Им почти удалось, зараза вырвалась из Китая и пошла, гулять по всему миру. ВОЗ объявил пандемию.

Коронавирус COVID-19 пришел в Россию. Чем мы ему можем ответить, как его встретим, громкими заявлениями в СМИ или конкретными мерами. Пока есть только единичные случаи заражения, но они увеличиваются в геометрической прогрессии. Что должна предпринять Россия, что бы защитить своих граждан.

В срочном порядке закрыть границы и вести карантин, в первую очередь со странами Дальнего Востока Китай, Южная Корея, Япония.

Закрыть сообщение с Юго-Восточной Азией.

Другая опасность Иран и прилегающие с ним страны Турция, Сирия, Азербайджан, Армения, Грузия.

Перекрыть приток гастарбайтеров с Средней Азии Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистан, перебьемся год без них.

Сейчас большая проблема в Европе это Италия, придётся закрыть ее и граничащие с ней страны, а также страны, где началась эпидемия.

Ограничить связь с Новым Светом, хотя США сама ограничила авиасообщение с Европой.

В России граница должна работать только на выезд, въезд запрещён.

Что можно сделать внутри страны, карантин и профилактика. Квалифицированное лечение будет дано не каждому, потому что здравоохранение находится на уровне сельской участковой больнице с вытекающем уровнем квалификации врачей и медперсонала.

В больницах на всех не хватит мест, а коридоры не резиновые, лекарств тоже на всех не хватит. Лечится, и умирать придется дома.

Придется ограничить передвижение внутри страны, мера вынужденная.

Остается профилактика. Информация населения о количестве заражённых в стране, но не как в Чернобыле, только, правда.

Отмена всех праздников, фестивалей, спортивных мероприятий, закрытие или ограничение работы магазинов, ресторанов, кафе, кинотеатров, театров, и т.д.

Отмена туристических маршрутов, где есть скученность и скопление людей это рейсы на теплоходах, поездах, автобусах.

Ежедневный контроль в детских садах и учебных заведениях, вплоть до полного временного закрытия,

Санитарная обработка и дезинфекция всех видов транспорта после каждого рейса, остановок, вокзалов по несколько раз в день.

Уборка и дезинфекция магазинов и торговых центров по несколько раз в день.

Уборка и дезинфекция подъездов в домах, лифтов дезинфекция в день многократно, так как замкнутое пространство.

Раздача бесплатно марлевых повязок при посещении магазинов и других публичных заведений.

Самое главное это лечение больных и карантин кто с ними контактировал.

Если Мы эти меры не примем, то в стране может быть эпидемия и мор.

Александр Аладин