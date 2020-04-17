Коронавирус исполняет Писание

О философии выживания в условиях пандемии высказался Валерий Иванов из Вильнюса

Итак, мы сегодня живём в условиях жёсткого карантина, находясь в указанной властями самоизоляции по своим квартирам, когда по улице гуляет короновирус – Covid-19 (19 – это, наверное, дата его изобретения в какой-то биологической лаборатории). Как недавно объявили публично, в условиях карантина находится почти половина населения Земли – около 4 000 000 000 человек. Ситуация с одной стороны не оригинальна, поскольку история человечества описывает эпидемии, которые охватывали, поражали и убивали до 2/3 населения Европы (чума 14-го века), с другой стороны, данная эпидемия не так смертельна по своим результатам.

Однако её экономический и социальный ущерб приобретает огромный размах, разрушая промышленные, транспортные и продуктовые цепочки, лишая людей, не только того, что им необходимо в сегодняшнем мире и бытии, но и жизненно необходимых вещей, в том числе лекарств и медицинских услуг. Для привыкших жить в определённом комфорте, где все жизненные потребности и проблемы, связанные с этим, решались с помощью дензнаков, оказалось, что в условиях нынешней эпидемии и карантина эти проблемы уже не могут быть решены прежними способами.

Деньги фактически превратились в нечто такое, что обесценилось само по себе, ибо вдруг оказалось, что жизнь дороже денег. Поэтому лучше закрыться и прожить как-то взаперти, чем выйти на улицу или в публичное место, чтобы там подхватить вирусную гадость, заболеть и, возможно, мучительно умереть, задыхаясь без воздуха, который твой организм не может впитать, поскольку лёгкие твои полностью разрушены смертоносной заразой. А для того, чтобы умереть, нужно всего пять минут быть лишённым воздуха…

Вот здесь и встают в человеческом сознании те вопросы, которые испокон веков философы относили к эсхатологической тематике, а именно к вопросам о жизни и смерти: быть или не быть? Это фундаментальные вопросы человечества, которые решались и будут решаться всегда, потому что человечество обречено жить и творить во имя промысла вселенских умных закономерностей, которые математическими и метафизическими алгебраическими количественными отношениями детерминируют и жизнь на Земле, в том числе и нас людей – homo sapiens`ов. Именно УМНЫХ, а не физически сильных, как рассуждают англосаксонские социал-дарвинисты материалисты (это удел животного бытия на уровне инстинктов и рефлексов). Ум — это знания, а знание — сила (так в советском союзе назывался и один очень известный научно-популярный журнал). Ум, его осмысленная гуманитарная-человеколюбивая нравственная сущность определяет ту житейскую осмысленную мудрость, которую обретают с возрастом (жизненным опытом) не только сильные, совестливые личности. Ум детерминирует и определяет также большие логически целостные — систематизированные эсхатологические философские учения.

Эсхатология, по сути дела, эта область человеческого сознания, рисующая жизненными формами, красками и смыслами идеальные образы трансцендентного, потустороннего человеческого бытия, которое показывает людям потенциальную возможность преодолевать трудности посюсторонней нашей жизни в жёстких условиях испытаний, навалившихся на человека, на человечество, терзающих его физически и духовно.

Джованни Боккаччо, автор знаменитой книги «Декамерон», написанного как раз во время эпидемии чумы во Флоренции в 14-м веке, воспел по существу гимн жизни, — тем самым, по сути дела, начал в Европе эпоху Возрождения–Ренессанса, оказавшего огромное влияние на последовавшее развитие всей европейской культуры. Таков самый яркий пример последствий моровых эпидемий на человечество, которое выходили из этих трагедий перевоплощённым в новые нравственные системы, детерминирующими в последствие его бытие.

Возникает резонный вопрос: каковы будут последствия того глобального социально-экономического кризиса, которое сейчас переживает человечество и цивилизация? Поясню: человечество — в культурном аспекте бытия людей и социумов; цивилизация – в экономическом научно-техником аспекте бытия научных социумов и производств.

Формальный ответ:

– для человечества последствия будут в культурной плоскости, т.е. переосмысление нравственных критериев бытия, вычленяя и удаляя на обочину главных нравственных смыслов человеческой сущности такие «ценности», как: личное имущество, прибыль (нажива посредством эксплуатирования труда человека, в том числе другой культуры-нации или расы, в личную корысть иным человеком), имущественный и денежный фетишизм и т.д. и т.п. – всё что связанно со служением мамоне, как говорится в Писании;

— для цивилизации – переход на новые научные принципы осмысления, конструкции и практики материальных и социальных систем, где в основу будут положены: рачительное использование энергоресурсов, новые инженерные решения материальных систем, что позволит оптимизировать сохранность человеческой жизни, её духовную нравственную целостность, безопасность и т.д. и т.п.

Вместе с тем, как обычно, на фоне массовых эпидемий появляются различные пророки, ведуны и прочие духовно экзальтированные личности, призывающие людей спасать свои души, и идти всем вместе в «бессмертие»… Эта опасная общественная деятельность приводит необразованных, слабых, неустойчивых психически людей к поступкам, которые не только не способны защитить людей, но как раз наоборот, способствуют гибели каждого, кто последует за такими лжепророками.

Заканчивая это краткое философское эссе, хочу подчеркнуть – все испытания, которые выпадали на долю человечества, волюнтаристского политического толка, или объективного природного свойства, или того и другого вместе, не разрушили социальную общность людей, но способствовали её более гуманному перевоплощению в новых нравственных доктринах, и вместе с тем поднимало цивилизацию на новые высоты гуманного научно-технического прогресса.

Так будем оптимистами и, полагаясь на знания и гуманизм, выйдем из очередной эпидемии на более нравственно совершенные социальные системы, где высоко духовный, образованный, информированный и много знающий человек, чувствительный к боли другого человека и его семья есть основа и цель жизнедеятельности общества.