Горячие точки

Константин Воронцов о возможности уничтожения американских спутников

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Один из американских спутников-шпионов
Один из американских спутников-шпионов © wikipedia

Замглавы департамента МИД России Константин Воронцов – на заседании комитета Генассамблеи ООН о возможности уничтожения американских спутников:

“Хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности”.

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