Количество таможенных проверок уменьшается, а их результативность растет

В 2019 г. подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров ЮТУ проведено 230 таможенных проверок, что на 5% меньше, чем в 2018 г. (242). Результативность таможенных проверок составила 95,65% (220 результативных таможенных проверок) при установленном ФТС России контрольном значении 84 %.

По результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено таможенных платежей, пеней, штрафных санкций в сумме более 1 млрд руб. Таким образом, бюджетная эффективность одной таможенной проверки в 2019 г. составила 4,34 млн руб., что на 19,1% больше значения данного показателя 2018 г. (3,51 млн руб.).

По результатам проверочных мероприятий возбуждено 917 дел об административных правонарушениях, что на 43% больше, чем в 2018 г. (641) и 30 уголовных дел (2018 г. – 33).

Во взаимодействии с государственными контролирующими органами подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров ЮТУ в 2019 г. проведено 325 проверочных мероприятий (в 2018 г. – 364). В том числе во взаимодействии с налоговыми органами проведено 117, с органами прокуратуры – 80, Роспотребнадзора – 36, Россельхознадзором – 54, ФСБ России – 4, органами внутренних дел – 22, иными правоохранительными и государственными органами – 12. По результатам проверок указанных проверок доначислено таможенных платежей и наложено штрафов, пеней в сумме 616,84 млн руб., что на 56% больше, чем в 2018 г. (394,67 млн руб.). По фактам выявленных правонарушений возбуждено 548 дел об АП и 17 уголовных дел (в 2018 г. – 137 и 13 соответственно).

За 2019 г. в государственные контролирующие органы передано 174 проверочных материала с признаками нарушений российского законодательства. По результатам рассмотрения полученных материалов иными контролирующими органами доначислено налогов, сборов и наложено штрафов в сумме 232,33 млн руб. (в 2018 г. – 220,88 млн руб.), отказано налоговыми органами к возмещению из федерального бюджета НДС в сумме 42,29 млн руб. (в 2018 г. – 23,75 млн руб.). По фактам выявленных правонарушений возбуждено 63 дела об административных правонарушениях и 14 уголовных дел (в 2018 г. – 104 дела об АП и 5 УД).

Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен региона на внутреннем рынке Российской Федерации проведено 329 проверочных мероприятий, направленных на выявление и изъятие из торгового оборота иностранной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию с нарушением таможенного законодательства, что на 18,77% больше количества проверочных мероприятий, проведенных в 2018 г. (в 2018 г. – 277). По итогам данных мероприятий выявлено:

26 036,01 кг санкционной продукции (сыры, ягоды, груши, томаты, болгарский перец, апельсины, киви, лимоны, абрикосы, персики, колбаса, мясо (свинина) в рассоле, спортивное питание европейского производства) ориентировочной стоимостью 2 млн руб., что более чем в 7 раз превышает результат 2018 г. (в 2018 г. – 3 453,79 кг), изъято и уничтожено;

23 888 единиц (в 2018 г. – 5 793) продукции, обладающей признаками контрафактности, предварительный ущерб, причиненный правообладателям, составил 16,2 млн руб., что более чем в 4 раза превышает результат 2018 г., изъято из торгового оборота;

30 366 единиц (в 2018 г. – 35 133) табачной продукции (смеси табачные для кальянов) без акцизных марок, общей стоимостью более 2,3 млн руб., изъято из торгового оборота;

408 единиц незадекларированных товаров (одежда, меховые изделия, часы, телефоны, рыболовные снасти) общей стоимостью 6,6 млн руб., изъяты из торгового оборота( в 2018 г. – 21 554 единицы), проводятся мероприятия по помещению товаров под таможенную процедуру;

397 единиц (в 2018 г. – 1 373) меховых изделий, реализуемых с нарушением установленных правил маркировки, общей стоимостью 3 млн руб., выявлено и арестовано.

По итогам проведенных мероприятий возбуждено 217 дел об АП и 8 уголовных дел (в 2018 г. возбуждено 213 дел об АП и 5 уголовных дел), наложено штрафов и доначислено таможенных платежей на сумму 2 млн руб. (в 2018 г. – 3,4 млн руб.), — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Мобильными группами Астраханской таможни на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации во взаимодействии с ПУ ФСБ России, Россельхознадзором и Роспотребнадзором на автодорогах Астраханской и Волгоградской областей во взаимодействии с ГИБДД МВД России в 2019 г. проверено 2 591 транспортное средство, перевозившее 44 084,79 тонны груза, что на 28% больше количества транспортных средств, проверенных в 2018 г. (в 2018 г. – 2 020). Из них задержано 109 транспортных средств, перевозивших товары с нарушением законодательства Российской Федерации общим весом 1 393,16 тонны. По итогам данных мероприятий возбуждено 10 дел об АП и 5 уголовных дел (в 2018 г. возбуждено 7 дел об АП и 0 УД).