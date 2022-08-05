Китай избавляется от доллара

Китай продолжает избавляться от доллара

Китай продолжает выходить из казначейских активов США и падение ускоряется. По прогнозам к концу года количество резервов КНР может снизиться до 900 млрд долларов.

В Китае, после визита Пелоси на Тайвань, всё громче звучат голоса, призывающие скинуть до конца года всё. Похоже, в Поднебесной всерьёз готовятся к затяжному конфликту со Штатами. Арест российских активов стал для китайцев наукой. А для доллара как мировой резервной валюты это ещё один тревожный звонок.