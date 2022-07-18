«Кин-дза-дза!» возглавил «Абсолютный топ» советских фантастических фильмов

Фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» оказался безоговорочным лидером большинства экспертных рейтингов советской кинофантастики, это выяснил телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» при составлении «Абсолютного топа» советских фантастических фильмов. Также топ-10 составляют картины, снятые по произведениям Михаила Булгакова, Кира Булычева, братьев Стругацких.

К выходу на большой экран картины Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» составил «Абсолютный топ» лучших советских фантастических фильмов. В основе уникальной методики «Абсолютного топа» детальный анализ рейтингов и киноподборок ведущих отечественных и мировых изданий и сервисов: IMDb, Film.ru, Hi-fi.ru, КиноПоиск, Lifehacker, Kanobu, «Подбор кино», Topspiski, а также экспертное мнение программной дирекции телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

«Абсолютный топ» советских фантастических фильмов выглядит так:

Кин-дза-дза! (1986) Солярис (1972) Собачье сердце (1988) Сталкер (1979) Гостья из будущего (1984) Приключения Электроника (1979) Письма мертвого человека (1986) Через тернии к звездам (1981) Москва-Кассиопея (1974) Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Фантастический фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» вышел на экраны в 1986 году. Идею для картины режиссёру подсказал итальянский сценарист Тонино Гуэрра, который предложил снять кино, «чтобы можно было согреться». Изначально Данелия даже хотел перенести сюжет «Острова сокровищ» на другую планету. В процессе написания и съёмок сценарий не раз переделывался и трансформировался. Получившаяся в результате картина не сразу была воспринята публикой и критиками, но спустя несколько лет стала практически культовой – фразы из неё разошлись на цитаты. В начале 2000-х американские продюсеры предложили Георгию Данелии продать им права на экранизацию и стать режиссёром голливудского ремейка «Кин-дза-дза!». Но он отказался, сказав, что не может себе представить других актёров вместо Евгения Леонова и Юрия Яковлева в ролях чатлан. Но ремейк спустя несколько лет всё-таки вышел – в виде анимационного фильма, который нарисовал сам Данелия.

Литературной основой «Соляриса», занявшего второе место в «Абсолютном топе», стал одноименный роман Станислава Лема. Только произведение было серьёзно переработано режиссёром Андреем Тарковским, значительная часть действия перенесена на Землю, что впоследствии очень не понравилось самому Лему. Перед началом работы режиссёр, оператор и художник-постановщик посмотрели вышедшую незадолго до этого «Космическую Одиссею» Стэнли Кубрика и решили, что декорации «Соляриса» будут выглядеть как нечто противоположное картине Кубрика – не футуристическое или космическое, а более земное.

Фильм «Собачье сердце» Владимира Бортко, занявший третье место в «Абсолютном топе», снимали по одноименной повести Михаила Булгакова, написанной в 1925 году. Произведение было запрещено, и в 1960-х годах прочитать его можно было исключительно в самиздате. Официальная публикация состоялась только в 1987, и уже через год вышел фильм. Картина первоначально была разгромлена критикой, но полюбилась публике и получила несколько международных наград, в том числе приз «Золотой экран» на международном фестивале в Варшаве, «Приз за режиссуру» на международном фестивале в Болгарии и гран-при в номинации «Игровое кино» на международном фестивале Prix Italia в Перудже.

«Сталкер» Тарковского был создан по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Так же как и в случае с «Солярисом», произведение было серьезно переработано, но на этот раз Тарковский делал это уже вместе с авторами. В результате от первоначальной повести осталась только идея – Зона, где происходят аномальные явления, и Сталкер, исследующий её вне закона. Все остальное – сюжет, характеры героев, их реплики, обстоятельства путешествия – претерпели серьезные изменения.

Замыкает первую пятерку детская фантастическая картина Павла Арсенова «Гостья из будущего», снятая по произведению Кира Булычева. Большая часть бюджета фильма была потрачена на «флипы» – летательные аппараты будущего. Все остальное пришлось делать из подручных средств – роль миелофона сыграл кусок необработанного кварца в подарочной коробке, в машину времени был встроен кубик Рубика, а сама она находилась в комнате, выкрашенной в белый цвет. Макет же института времени в реальности составлял всего 60 см.

На шестом месте ещё один детский фантастический фильм – «Приключения Электроника», созданный Константином Бромбергом по мотивам произведений писателя Евгения Велтистова. На момент съёмок уже было написано три повести про мальчика-робота. Велистов стал также автором сценария картины. В отличие от «Гостьи из будущего», создателям не пришлось ломать голову над фантастическим антуражем, робот в фильме – это обыкновенный ребенок.

Седьмое место заняла картина «Письма мертвого человека» – антиутопическая драма Константина Лопушанского, в создании которой также принимали участие Алексей Герман и Борис Стругацкий. Картина, вышедшая в 1986 году, получила Гран-при кинофестивалей в Варне и Мангейме, приз за режиссуру фестиваля экспериментального кино в Мадриде.

На восьмом месте детский фантастический фильм Ричарда Викторова «Москва-Кассиопея» – о подростках, отправившихся покорять далекие галактики. Изначально предполагалось сделать один фильм. Но отснятого материала оказалось так много, что было решено выпустить вторую часть – «Отроки во Вселенной».

Девятое место «Абсолютного топа» занимает ещё один фильм Ричарда Викторова – «Через тернии к звездам», его сценарий написал Кир Булычев. На примере фантастической планеты создатели хотели показать экологические проблемы Земли. В конце фильма на экране даже должна была появиться фраза «Все пейзажи умирающей планеты Десса сняты на территории СССР», но киноруководство заставило вырезать титр.

Замыкает «Абсолютный топ» комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Михаила Булгакова. В отличие от «Гостьи из будущего», герои здесь путешествуют в прошлое. Машину времени для фильма разработал художник-скульптор, специалист «Мосфильма» Вячеслав Почечуев. Для машины времени использовали детали декораций, оставшиеся после съёмок «Соляриса», стеклянные детали заказывали на заводе в Клину, также использовали реактивы и посуду для химических опытов. В результате художник даже получил премию «за создание машины времени», как значилось в бухгалтерской справке.

С 28 июля в кинотеатрах страны в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино» выходит художественный фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино» – это шедевры советского кинематографа на большом экране. Картины, которые были покадрово восстановлены и воссозданы в формате 4К мастерами лаборатории “Мосфильм”.

В прокате картину представляет телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» – телеканал эксклюзивного и премьерного доступа к золотому фонду отечественного кинематографа, созданного ведущей киностудией страны. Неповторимое сочетание классики советского и российского кино, а также современных отечественных фильмов — лидеров проката и телеэфира. Вещание канала «Мосфильм. Золотая коллекция» началось 1 сентября 2020 года. К началу 2022 года телеканал стал доступен в пакетах большинства операторов неэфирного ТВ в России и многих зарубежных операторов, ориентированных на русскоговорящих подписчиков.