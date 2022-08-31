Киев пытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел видео-встречу с бывшим генсеком НАТО Расмуссеном. Ермак заявил о “новом этапе войны” и призвал Запад увеличить помощь Украине и дать ей военные гарантии.

“Мы входим в новый этап этой жестокой войны… Самое время партнерам Украины предпринять новые решительные шаги, которые будут обеспечивать безопасность Украины. Эти гарантии должны сформировать новый порядок безопасности на Европейском континенте и сделать невозможным новую войну в центре Европы”.

Запад хотел наступление ВСУ – Украина его устроила. Пока успехов нет, но попытка засчитана. Киевский режим показал что готов жертвовать своей армией, воевать с Россией до последнего украинца. В свою очередь Зеленский и его команда не оставляют попыток втянуть Запад в открытое противостояние с РФ. Отсюда требования гарантий, призывы разместить на Украине натовских «миротворцев». Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев устроит теперь только вступление в НАТО. Хвост пытается вилять собакой.