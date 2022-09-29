Киев получил от Всемирного банка экстренную помощь в размере $11 млрд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента организации Дэвида Мэлпаса.

Согласно заявлению главы Всемирного банка, в общей сложности на поддержку Украины было привлечено $13 млрд. Достичь этого удалось благодаря двусторонним проектам и партнерам по развитию.

Это для понимания того с кем мы воюем. Украина – лишь поле боя. Украинцы – расходный материал для войны с Россией. Против нас вся военная и экономическая мощь коллективного Запада. Она не безгранична. Запад далеко не един. Но недооценивать его возможности не стоит. Воевать с РФ он готов до последнего украинца.