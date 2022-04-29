Канадский генерал-лейтенант находится на блокированной «Азовстали»

Генерал-лейтенант армии Канады Тревор Кадье находится на Украине, возможно в Мариуполе, на территории окружённого российскими войсками предприятии «Азовсталь».

Канадское издание Ottawa Citizen уточняет, что на Украину Кадье выехал в начале апреля в качестве добровольца. Однако на родине Кадье обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении подчинённой. Расследование этого инцидента ещё не закончено, в связи с чем СМИ выражают недоумение: каким образом человеку, находящемуся под следствием, разрешили покинуть страну?

По другим данным он уже в плену и будет представлен мировой аудитории в ближайшее время.