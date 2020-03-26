Кальянный табак без акцизных марок изъяли таможенники в Ростовской области

Незаконно реализуемую на территории Российской Федерации табачную продукцию выявили должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления в ходе проверки в магазине кальянов.
Поводом для проведения проверочных мероприятий послужило обращение о реализации на территории одного из рынков в Ростовской области табака без акцизных марок, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.
Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления при участии сотрудников Южной оперативной таможни было проведено проверочное мероприятие в магазине кальянов, расположенном на территории рынка.
В ходе проверки в магазине обнаружена табачная продукция (смеси для кальянов) иностранного производства без акцизных марок в количестве 2051 пачки. Документы, подтверждающие приобретение и законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции, индивидуальным предпринимателем представлены не были.
Нелегальный табак изъят из торгового оборота.
Незаконно реализуемую на территории Российской Федерации табачную продукцию выявили должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления в ходе проверки в магазине кальянов.