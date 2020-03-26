Закон и беззаконие

Кальянный табак без акцизных марок изъяли таможенники в Ростовской области

Автор: ИА “Русские Новости”
типы кальянного табака

Незаконно реализуемую на территории Российской Федерации табачную продукцию выявили должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления в ходе проверки в магазине кальянов.
Поводом для проведения проверочных мероприятий послужило обращение о реализации на территории одного из рынков в Ростовской области табака без акцизных марок, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.
Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления при участии сотрудников Южной оперативной таможни было проведено проверочное мероприятие в магазине кальянов, расположенном на территории рынка.
В ходе проверки в магазине обнаружена табачная продукция (смеси для кальянов) иностранного производства без акцизных марок в количестве 2051 пачки. Документы, подтверждающие приобретение и законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции, индивидуальным предпринимателем представлены не были.
Нелегальный табак изъят из торгового оборота.

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