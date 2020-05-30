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Устаревшие способы заработка в интернете: как заработать в 2020 году новичку

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Ни для кого не секрет, что в 2020 году правит интернет. И онлайн-заработок очень актуален в наше время. Копирайтер, рерайтер, веб-дизайнер, SEO-специалист, SMM-менеджер – всё это действительно достойные профессии, которые живут и отлично чувствуют себя именно в онлайн формате.

С раннего возраста нас волнует один, очень важный вопрос: как заработать, если тебе нет восемнадцати, и ты еще учишься в школе или университете. Главное для заработка в сети – смартфон или компьютер, ваши старания и терпение. А уж деньги в интернете есть, это точно.

О том, как заработать в интернете школьнику, студенту и просто новичку, вы можете прочитать здесь: https://storyofmylife.ru/zarabotok/. Это полный гайд, который ответит на все вопросы (первый заработок, проблемы, мошенники, специфики и многое другое).

Какие способы заработка в интернете работают?

А вот для вас короткая подборка вариантов, как заработать в интернете:

  • Создайте свой блог, где вы будете рассказывать о своей жизни и хобби. Через какое-то время вы сможете зарабатывать на рекламе (после набора большой аудитории).
  • Работа в сфере копирайтинга и рерайтинга. Написание статей на определённые темы. Актуальные биржи по копирайтингу: eTXT.biz, Text.ru, Advego. Если вам тяжело вникнуть в копирайтинг или же рерайтинг – обратитесь к онлайн-курсам. Они всегда выручают.
  • Читка аудиокниг. Довольно интересная и увлекательная профессия, где просвещаться будет не только слушатель, но и вы лично.
  • Создание собственных курсов онлайн. Если вы владеете какими-то уникальными навыками, то эта профессия именно для вас! Также сюда можно отнести и онлайн-репетиторство.
  • Пройдите онлайн опросы за деньги.
  • Фриланс (Блогерство, дизайн, менеджмент, программирование). Одной из самых распространённых бирж по фрилансу является «Kwork».
  • Перевод текстов. На переводе текстов можно зарабатывать довольно неплохие деньги. Знание языка очень поможет вам в жизни.

Самое главное – начать заниматься тем делом, которое привлекает именно вас. Данные профессии – не самое лёгкое дело. Но будет намного хуже, если ваше дело будет отталкивать.

Какие способы заработка в интернете больше не работают?

А сейчас мы разберём ТОП способов заработка в интернете, которые больше НЕ работают:

Партнерские программы

Да, это был довольно хороший способ заработка, но, к сожалению, актуален он был в 2013-2015 годах. Смысл партнерских программ — продажа курсов. От них автор получал от 35 до 50 процентов. Как вы понимаете – способ утратил свою уникальность.

Есть только некоторые очень специфические способы, как можно зарабатывать в интернете на партнёрских программах. О них вы также можете прочитать по ссылке выше.

Ресамплинг

Смысл ресамплинга заключался в обработке фото и видео. Наложения каких-то эффектов. Здесь автор получал уже полную комиссию, но в этом способе заработка было много нюансов, из-за которых он быстро потерял свою актуальность.

Спам

Например, когда вы включаете то или иное видео на ютуб и высвечивается реклама: «Вы заработаете тысячу рублей в день, ничего не делая! Скорее переходите на наш сайт, и вас удивит, сколько же вы можете зарабатывать!». Возможно, в 2015 году это было актуально. Люди действительно велись на это. Но не в 2020.

Заработок на заданиях

Возможно, это не совсем устарело. Но в 2020 году появилось множество бирж по заработку, которые выигрывают по сравнению с данным способом. А цены за задания значительно упали. Так, вы можете провести около 5 часов за компьютером, за деньги лайкая чужие фотки в ВК, а на выходе получить это каких-то 200 рублей…

Сео-спринт

Опять же заработок на каких-то определенных действиях. Это выполнение маленьких тестов, прочтение писем или же просмотр видео. Проблема та же: низкий заработок и наличие готовых скриптов.

Заработок в социальной сети «Вконтакте»

В 2018-2019 году было очень распространена денежная единица, которая называлась «ВК коины». Люди, буквально, сходили с ума, когда речь заходила об этой единице. Но всё в прошлом.

Из данного поручня можно выяснить, что интернет – это сервис, который развивается не по годам. Нас многое останавливает. Страх перед действиями. Поиск клиентов. Мысли о том, что ничего не выйдет. Но почему?

Мы уверены, что у вас всё получится!

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