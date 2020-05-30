Ни для кого не секрет, что в 2020 году правит интернет. И онлайн-заработок очень актуален в наше время. Копирайтер, рерайтер, веб-дизайнер, SEO-специалист, SMM-менеджер – всё это действительно достойные профессии, которые живут и отлично чувствуют себя именно в онлайн формате.
С раннего возраста нас волнует один, очень важный вопрос: как заработать, если тебе нет восемнадцати, и ты еще учишься в школе или университете. Главное для заработка в сети – смартфон или компьютер, ваши старания и терпение. А уж деньги в интернете есть, это точно.
О том, как заработать в интернете школьнику, студенту и просто новичку, вы можете прочитать здесь: https://storyofmylife.ru/zarabotok/. Это полный гайд, который ответит на все вопросы (первый заработок, проблемы, мошенники, специфики и многое другое).
Какие способы заработка в интернете работают?
А вот для вас короткая подборка вариантов, как заработать в интернете:
- Создайте свой блог, где вы будете рассказывать о своей жизни и хобби. Через какое-то время вы сможете зарабатывать на рекламе (после набора большой аудитории).
- Работа в сфере копирайтинга и рерайтинга. Написание статей на определённые темы. Актуальные биржи по копирайтингу: eTXT.biz, Text.ru, Advego. Если вам тяжело вникнуть в копирайтинг или же рерайтинг – обратитесь к онлайн-курсам. Они всегда выручают.
- Читка аудиокниг. Довольно интересная и увлекательная профессия, где просвещаться будет не только слушатель, но и вы лично.
- Создание собственных курсов онлайн. Если вы владеете какими-то уникальными навыками, то эта профессия именно для вас! Также сюда можно отнести и онлайн-репетиторство.
- Пройдите онлайн опросы за деньги.
- Фриланс (Блогерство, дизайн, менеджмент, программирование). Одной из самых распространённых бирж по фрилансу является «Kwork».
- Перевод текстов. На переводе текстов можно зарабатывать довольно неплохие деньги. Знание языка очень поможет вам в жизни.
Самое главное – начать заниматься тем делом, которое привлекает именно вас. Данные профессии – не самое лёгкое дело. Но будет намного хуже, если ваше дело будет отталкивать.
Какие способы заработка в интернете больше не работают?
А сейчас мы разберём ТОП способов заработка в интернете, которые больше НЕ работают:
Партнерские программы
Да, это был довольно хороший способ заработка, но, к сожалению, актуален он был в 2013-2015 годах. Смысл партнерских программ — продажа курсов. От них автор получал от 35 до 50 процентов. Как вы понимаете – способ утратил свою уникальность.
Есть только некоторые очень специфические способы, как можно зарабатывать в интернете на партнёрских программах. О них вы также можете прочитать по ссылке выше.
Ресамплинг
Смысл ресамплинга заключался в обработке фото и видео. Наложения каких-то эффектов. Здесь автор получал уже полную комиссию, но в этом способе заработка было много нюансов, из-за которых он быстро потерял свою актуальность.
Спам
Например, когда вы включаете то или иное видео на ютуб и высвечивается реклама: «Вы заработаете тысячу рублей в день, ничего не делая! Скорее переходите на наш сайт, и вас удивит, сколько же вы можете зарабатывать!». Возможно, в 2015 году это было актуально. Люди действительно велись на это. Но не в 2020.
Заработок на заданиях
Возможно, это не совсем устарело. Но в 2020 году появилось множество бирж по заработку, которые выигрывают по сравнению с данным способом. А цены за задания значительно упали. Так, вы можете провести около 5 часов за компьютером, за деньги лайкая чужие фотки в ВК, а на выходе получить это каких-то 200 рублей…
Сео-спринт
Опять же заработок на каких-то определенных действиях. Это выполнение маленьких тестов, прочтение писем или же просмотр видео. Проблема та же: низкий заработок и наличие готовых скриптов.
Заработок в социальной сети «Вконтакте»
В 2018-2019 году было очень распространена денежная единица, которая называлась «ВК коины». Люди, буквально, сходили с ума, когда речь заходила об этой единице. Но всё в прошлом.
Из данного поручня можно выяснить, что интернет – это сервис, который развивается не по годам. Нас многое останавливает. Страх перед действиями. Поиск клиентов. Мысли о том, что ничего не выйдет. Но почему?
Мы уверены, что у вас всё получится!