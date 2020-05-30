Ни для кого не секрет, что в 2020 году правит интернет. И онлайн-заработок очень актуален в наше время. Копирайтер, рерайтер, веб-дизайнер, SEO-специалист, SMM-менеджер – всё это действительно достойные профессии, которые живут и отлично чувствуют себя именно в онлайн формате.

С раннего возраста нас волнует один, очень важный вопрос: как заработать, если тебе нет восемнадцати, и ты еще учишься в школе или университете. Главное для заработка в сети – смартфон или компьютер, ваши старания и терпение. А уж деньги в интернете есть, это точно.

О том, как заработать в интернете школьнику, студенту и просто новичку, вы можете прочитать здесь: https://storyofmylife.ru/zarabotok/. Это полный гайд, который ответит на все вопросы (первый заработок, проблемы, мошенники, специфики и многое другое).

Какие способы заработка в интернете работают?

А вот для вас короткая подборка вариантов, как заработать в интернете:

Создайте свой блог, где вы будете рассказывать о своей жизни и хобби. Через какое-то время вы сможете зарабатывать на рекламе (после набора большой аудитории).

Работа в сфере копирайтинга и рерайтинга. Написание статей на определённые темы. Актуальные биржи по копирайтингу: eTXT.biz, Text.ru, Advego. Если вам тяжело вникнуть в копирайтинг или же рерайтинг – обратитесь к онлайн-курсам. Они всегда выручают.

Читка аудиокниг. Довольно интересная и увлекательная профессия, где просвещаться будет не только слушатель, но и вы лично.

Создание собственных курсов онлайн. Если вы владеете какими-то уникальными навыками, то эта профессия именно для вас! Также сюда можно отнести и онлайн-репетиторство.

Пройдите онлайн опросы за деньги.

Фриланс (Блогерство, дизайн, менеджмент, программирование). Одной из самых распространённых бирж по фрилансу является «Kwork».

Перевод текстов. На переводе текстов можно зарабатывать довольно неплохие деньги. Знание языка очень поможет вам в жизни.

Самое главное – начать заниматься тем делом, которое привлекает именно вас. Данные профессии – не самое лёгкое дело. Но будет намного хуже, если ваше дело будет отталкивать.

Какие способы заработка в интернете больше не работают?

А сейчас мы разберём ТОП способов заработка в интернете, которые больше НЕ работают:

Партнерские программы

Да, это был довольно хороший способ заработка, но, к сожалению, актуален он был в 2013-2015 годах. Смысл партнерских программ — продажа курсов. От них автор получал от 35 до 50 процентов. Как вы понимаете – способ утратил свою уникальность.

Есть только некоторые очень специфические способы, как можно зарабатывать в интернете на партнёрских программах. О них вы также можете прочитать по ссылке выше.

Ресамплинг

Смысл ресамплинга заключался в обработке фото и видео. Наложения каких-то эффектов. Здесь автор получал уже полную комиссию, но в этом способе заработка было много нюансов, из-за которых он быстро потерял свою актуальность.

Спам

Например, когда вы включаете то или иное видео на ютуб и высвечивается реклама: «Вы заработаете тысячу рублей в день, ничего не делая! Скорее переходите на наш сайт, и вас удивит, сколько же вы можете зарабатывать!». Возможно, в 2015 году это было актуально. Люди действительно велись на это. Но не в 2020.

Заработок на заданиях

Возможно, это не совсем устарело. Но в 2020 году появилось множество бирж по заработку, которые выигрывают по сравнению с данным способом. А цены за задания значительно упали. Так, вы можете провести около 5 часов за компьютером, за деньги лайкая чужие фотки в ВК, а на выходе получить это каких-то 200 рублей…

Сео-спринт

Опять же заработок на каких-то определенных действиях. Это выполнение маленьких тестов, прочтение писем или же просмотр видео. Проблема та же: низкий заработок и наличие готовых скриптов.

Заработок в социальной сети «Вконтакте»

В 2018-2019 году было очень распространена денежная единица, которая называлась «ВК коины». Люди, буквально, сходили с ума, когда речь заходила об этой единице. Но всё в прошлом.

Из данного поручня можно выяснить, что интернет – это сервис, который развивается не по годам. Нас многое останавливает. Страх перед действиями. Поиск клиентов. Мысли о том, что ничего не выйдет. Но почему?

Мы уверены, что у вас всё получится!