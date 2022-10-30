Как разговаривать с Западом нв понятном ему языке?

Попытки объяснить поступки европейцев и американцев какими-то религиозными мотивами, расовыми предрассудками и даже социальным расизмом, постоянно натыкаются на нестыковки с самой европейской практикой.

Русские тычут в глаза западникам цитаты из Библии, из Декларации прав человека, из Конституции, и не понимают, как можно из столь однозначных сентенций делать диаметрально противоположные выводы, а западники никак не могут донести до “варваров”, что Библия и Конституция имеют исключительно прикладное значение к другому, более важному документу, называемому “Расчет прибыли и убытков”.

Вычеркнув из дискуссий понятия “нравственно” – “безнравственно”, которые Запад воспринимает всегда в более привычных для себя категориях “выгодно” – “не выгодно”, мы уберем один из главных источников разногласий.

Достаточно все свои аргументы перевести в привычный для западного менталитета финансовый эквивалент, перейдя к содержимому кошелька и безопасности их собственной задницы, мы удивимся полученному результату. С этого момента начнется реальный конструктив без ненужных танцев и никчемного выпендрёжа.