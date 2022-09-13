Как работает вражеская пропаганда

Вот такие фейки разбрасывают укроботы по соцсетям, чтобы посеять панику. Самое смешное что я сейчас нахожусь в Горловке. Здесь сравнительно тихо. Пасмурно. Изредка стреляет наша артиллерия. Город живет обычной прифронтовой жизнью. Обстрелы. Вода по часам. Люди привыкли за 8 лет. Терпеливо переносят тяготы, сражаются, хоронят родных. Ради того чтобы сохранить свою русскую идентичность, свою честь, память предков. Стать в конце-концов частью России. Целое поколение детей выросло не видя ничего кроме войны.

Вспомнилось что во время Великой Отечественной войны враг прибегал к тем же методам – сеял панику. Осенью 1941 немецкая пропаганда распространяла слухи о том что Москва пала, Ворошилов застрелил Сталина, а фронт где-то за Уралом держат монголы, нанятые англичанами. Времена меняются, а методы те же. И враг тот же – коллективный Запад.