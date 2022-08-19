Происшествия

Как может развиваться чрезвычайная ситуация на Запорожской АЭС

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Как может развиваться чрезвычайная ситуация на Запорожской АЭС

Минобороны России предупредило, как может развиваться чрезвычайная ситуация на Запорожской АЭС и представило карту возможных последствий:

▪️ при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе АЭС с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров

▪️ такая чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций

СтраныРоссия Украина
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