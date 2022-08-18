Как мошенники в сфере ОСАГО пытаются выдать старые повреждения за новые

В одни ворота дважды не войдешь: мошенники в сфере ОСАГО пытаются выдать старые повреждения за новые

Сфера автострахования представляется большинству мошенников «полем безбрежным». Аферисты наивно полагают, что смогут затеряться в общей массе автомобилистов и незаметно провернуть свои махинации, и что страховые компании не станут вникать в каждый конкретный случай — а просто выплатят хорошие суммы. Подобного рода предположения и толкают недобросовестных водителей на различные «подвиги».

Находятся и такие «смельчаки», которые хотят попытать удачу и получить выплату от страховой компании несколько раз за один и тот же случай. Они решают не обращаться в автосервис сразу после ДТП и получения средств по ОСАГО на ремонт, а позже выдают старые повреждения машины за новые, инсценируя новое ДТП.

Жительница Омска как раз хотела применить такую схему. В 2021 году она действительно попала в ДТП: не справившись с управлением из-за гололеда и слетела на белой Skoda Rapid в кювет. Позже женщина получила страховую выплату на ремонт автомобиля, но ремонтировать его не стала. Спустя год омичка решила незаконно подзаработать на этом случае. Она вызвала сотрудников ГИБДД, но уже на «новое место аварии», продемонстрировав якобы свежие повреждения своего авто. Женщина утверждала, что всё это результат уже новой аварии. Однако страховщики повторный случай ДТП оставить без внимания не смогли. В ходе проверки обстоятельств афера мошенницы вскрылась и теперь ей грозит уголовное наказание.

Немного другой случай произошел в Псковской области, где супружеская пара потратила чуть меньше времени и сил на подобный план по обману страховщиков — приобрела автомобиль с уже имеющимися повреждениями. После они договорились со своим знакомым, инсценировали ДТП и затем обратились в страховую, требуя компенсацию в размере 370 тысяч рублей. Однако после проверки страховщикам стало известно, что повреждения уже были, а ДТП оказалось ненастоящим. На предприимчивую семейную пару возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова, к.ю.н., Наталья Свечникова предупреждает: «Варианты мошеннических схем, с которыми некоторые предприимчивые владельцы автомобилей обращаются в страховые компании в целях получить страховое возмещение, давно известны страховщикам. Зачастую мошенники выдают полученные ранее повреждения за свежие, чтобы незаконно получить компенсацию от страховщиков. В таких случаях страховщики легко определяют обстоятельства произошедшего ДТП, прибегнув к проведению необходимых экспертиз. Многократно выявлены противоправные действия по организации фальшивых ДТП. Следует предупредить тех водителей, которые, например, захотят использовать подобные схемы, что страховщики уже приобрели опыт защиты от такого поведения автовладельцев. Нужно понимать, что страховые организации практикуют обращение в правоохранительные органы, которые используют нормы административного и уголовного кодексов для борьбы с подобными нарушителями закона».