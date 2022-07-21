К новому учебному году в образовательные учреждения ДНР и ЛНР отправлена учебная литература

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова и председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко организовали отправку пяти тонн гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. В акции также приняли участие председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, представители ряда общественных объединений.

К сбору гуманитарной помощи подключились муниципальные депутаты, жители столицы, неравнодушные предприниматели. В ближайшее время в народные республики доставят художественную литературу для восстановления библиотечного фонда, учебные пособия для первоклассников, а также бутилированную питьевую воду.

Галина Карелова подчеркнула, что в преддверии нового учебного года вопрос обеспечения образовательных учреждений ДНР и ЛНР учебной литературой и пособиями стоит особенно остро.

«На Донбассе проживают тысячи детей, которые имеют право на нормальную жизнь, счастливое детство и, конечно же, на доступное и качественное образование. Россия продолжит оказывать необходимую помощь детям ЛНР и ДНР до полного восстановления мирной жизни в регионе», – сказала вице-спикер СФ.

Инна Святенко напомнила, что ранее в Совете Федерации на встрече с председателем Комитета Народного Совета ДНР по труду, социальной политике и делам ветеранов Юлией Крюковой обсуждалась подготовка школьников к новому учебному году и их обеспечение учебными пособиями.

«Чуть больше месяца осталось до начала учебного года, и вопрос обеспечения школ Донецкой Народной Республики учебными пособиями выходит на первый план. Ребята должны иметь возможность учиться по российским учебникам, и наша задача – им в этом помочь», – подчеркнула сенатор.

Как отметил Алексей Шапошников, сегодня маленькие жители Донбасса лишены возможности полноценно учиться, читать литературу на русском языке. «Благодаря этой акции в ДНР и ЛНР пополнятся библиотечные фонды, дети получат возможность открывать книжный мир на родном языке». Председатель Московской городской Думы передал в библиотеки Донбасса книги из серии «Они отстояли Москву» о защитниках столицы в 1941 году.