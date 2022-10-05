К 65-летию легендарной картины: «Летят журавли»

К 65-летию мировой премьеры, 13 октября, легендарная картина Михаила Калатозова «Летят журавли» выйдет в прокат в избранных кинотеатрах по всей России.

Этот фильм с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым в главных ролях называли кинокартиной «о войне без войны». Он создан по пьесе Михаила Розова «Вечно живые», написанной в 1943 году. Во времена оттепели пьесу поставили на сцене театра «Современник», где спектакль увидел Михаил Калатозов. Режиссёр отыскал автора и предложил написать сценарий будущей картины.

Благодаря прекрасной драматургии, новаторству оператора Сергея Урусевского, самозабвенной и искренней игре актёров, и, конечно, режиссёрской работе Михаила Калатозова картина стала триумфатором Каннского фестиваля.

Фильм высоко оценили Клод Лелуш и Пабло Пикассо. Татьяне Самойловой предлагали роли в зарубежном кино. Хотя изначально картина не понравилась Никите Хрущеву, и ее выпустили ограниченным тиражом. Но теперь она по праву входит в золотой фонд не только отечественного, но и мирового кинематографа.

«Клод Лелуш, которому посчастливилось оказаться на площадке у Калатозова, когда снимали сцену на лестнице, был настолько поражён увиденным, что решил сменить профессию оператора-документалиста на режиссёра художественного кино, и, кроме того, даже не видя финального материала, убедил директора Каннского фестиваля пригласить «Летят журавли» в основную программу. Искушенная каннская публика не могла сдержать слёз на премьере фильма.

Работа оператора Сергея Урусевского, его гениальные летающие и кружащиеся планы сделали картину совершенно нестареющей – она и сегодня смотрится революционно. Камера Урусевского вовлекает зрителя в повествование, помогает посмотреть на происходящее глазами героев, почувствовать каждое движение их души: их любовь, их боль, их надежду. Но по-настоящему проникнуть в режиссёрский и операторский замысел можно, только посмотрев фильм на большом экране. Эта возможность у нас есть благодаря реставраторам лабораторий Мосфильма и телеканалу «Мосфильм. Золотая коллекция», который выпускает фильм в прокат», – комментирует Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Киноконцерн «Мосфильм» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» не просто выпускают фильм «Летят журавли» на большие экраны. Зрители увидят покадрово восстановленный в лабораториях киноконцерна и воссозданный в формате 4K шедевр. Благодаря качественной реставрации картину можно увидеть в точности такой, какой она задумывалась режиссёром Михаилом Калатозовым и легендарным оператором картины Сергеем Урусевским и в том самом качестве, в котором первые свежеотпечатанные плёночные копии разлетелись по всему Союзу

В прокате фильм представляет «Мосфильм. Золотая Коллекция» — телеканал эксклюзивного и премьерного доступа к золотому фонду отечественного кинематографа, созданного ведущей киностудией страны. Неповторимое сочетание классики советского и российского кино, а также современных отечественных фильмов — лидеров проката и телеэфира.