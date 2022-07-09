Экология и природные катаклизмы

Израильский солдат погиб забежав в пустынный смерч

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Израильский солдат забежал в пустынный смерч ради эффектных кадров, но недооценил опасность. Мужчина улетел и получил травмы несовместимые с жизнью.

СтраныИзраиль
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