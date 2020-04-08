Экономика

Изменения тарифов ОСАГО в 2020 году

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С 1 апреля этого года водителям пересчитали скидки по коэффициенту бонус-малус (КБМ), от которого напрямую зависит стоимость полиса ОСАГО. Теперь КБМ рассчитывается за календарный год, а не за год действия полиса как это было раньше. В Российском союзе автостраховщиков считают, что благодаря нововведению полисы для многих водителей станут дешевле.

Изменения в систему присвоения скидок и надбавок КБМ произошли еще в 2019 году в рамках индивидуализации тарифов ОСАГО вместе с расширением тарифного коридора. По данным РСА в прошлом году средняя стоимость полисов ОСАГО снизилась на 5% по сравнению с 2018 годом. При этом в полной мере новый принцип КБМ заработал в апреле 2020 года.

Бонус-малус – это система тарифных коэффициентов, которые применяются для расчета стоимости ОСАГО в зависимости от истории вождения. Коэффициент зависит от того, сколько ДТП совершил водитель по своей вине в течение года, и варьируется от 0,5 до 2,45. Те, кто в течение нескольких лет не попадал в аварии, имеют минимальную стоимость полиса, а злостным нарушителям полис ОСАГО обойдется значительно дороже.

Отличие новой системы КБМ от старой в том, что теперь расчет производится не на автомобиль, как раньше, а на водителя. Так, если ранее автовладелец был вписан в разные полисы ОСАГО и попадал в аварию на автомобиле с полисом без ограничений, то такое ДТП никак не влияло на его личный коэффициент. А водитель без аварий, но также вписанный в разные полисы, при смене автомобиля, напротив, полностью терял свою скидку за безаварийность.

Еще минусом старой системы была потеря накопленного КБМ при перерыве в вождении. Это, с одной стороны, давало возможность лихачам обнулять свой коэффициент, а с другой — лишало законной скидки тех, кто не садился за руль больше года.

«Новая схема расчёта коэффициента бонус-малус поддерживается подавляющим большинством страхователей», — отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. – «Это связано с тем, что в новой схеме ликвидированы практически все конфликтные моменты, включая обнуление коэффициента для тех, кто не страховался в течение года или покупал мультидрайв. Это позволит вести страховую историю за конкретным страхователем, и по сути будет стимулировать добропорядочное и добросовестное поведение на дорогах».

Новый принцип КБМ позволяет избежать задвоения коэффициентов, потери данных водителя и путаницы при оформлении полиса. Если у автовладельца, даже вписанного в разные полисы, были какие-либо ДТП по его вине, то и стоимость полиса для него будет соответствующей. И напротив, автомобилисты с хорошей историей вождения получат максимальную скидку. Снизить стоимость можно только ездой без аварий. А история аварийности сохраняется, даже если вы долго не покупали полис ОСАГО.

В РСА отмечают, что по итогам 2019 года, когда КБМ был впервые пересчитан и была произведена чистка двойных коэффициентов, число водителей, получивших скидку на ОСАГО, выросло на 5% — до 89%, то есть абсолютное большинство водителей сейчас платят меньше стандартной цены полиса.

Помимо реформы системы скидок КБМ в скором времени в ОСАГО ожидаются и другие изменения. В частности, в марте депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий запуск очередного этапа индивидуализации тарифов ОСАГО. Суть проекта закона в том, чтобы предоставить страховым компаниям право дифференцировать водителей в зависимости от того, совершают ли они грубые нарушения ПДД (выезд на встречку, вождение в состоянии опьянения, превышение скорости более, чем на 60 км/час и т.п.). Предполагается, что эти поправки, с одной стороны, дадут водителям экономический стимул для аккуратного вождения (чем аккуратнее водишь автомобиль, тем меньше платишь за полис ОСАГО), а с другой — в целом сделают тариф по обязательной “автогражданке» более справедливым. В результате всех изменений аккуратные водители заплатят за полис меньше, а лихачи – больше.

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