Главный итог референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и на Запорожье состоит не в цифрах, проголосовавших, и не в том, что Россия присоединит новые территории.

✔️Донецкая Народная Республика – 99,23%

✔️Луганская Народная Республика – 98,42%

✔️Запорожская область – 93,11%

✔️Херсонская область – 87,05%

Более важным итогом его является то, что на нем был откатан механизм разбора Британо-американской колонии “Украина не Россия”, который далее очевидно будет применяться и в отношении других ее территорий.

И именно отсюда такая истерика сегодня в Киеве, Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе. А ведь умные люди предупреждали скакунов на Майдане 8 лет назад, что именно этим все и закончится.