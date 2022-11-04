История переворотов в российской исторической ретроспективе

Если рассматривать историю переворотов в российской исторической ретроспективе, можно заметить одну интересную особенность. Все они совершались исключительно тогда, когда это было выгодно Великобритании, а позже – США. Начиная с Бедного Павла, которого приложили табакеркой аккурат в тот момент, когда над Британией нависла тень союза России с Францией, а в Египет и Индию отправились экспедиционные корпуса французских и российских войск, заканчивая Николаем II, которому надо было отдавать Босфор и Дарданеллы, что для англосаксов было не по понятиям.

Вот и события 1953-56 годов никак не выбиваются из общего ряда указанной закономерности.

Что бы произошло, не сломай Хрущев и товарищи набравшую ход Красную Империю, четко и без обиняков говорят сами иностранцы. Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом: если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объём русского производства в 3-4 раза превысит американский. Тогда же американцы с ужасом отмечали, что повышение уровня жизни и укрепление института семьи в СССР, неминуемо приведет к демографическому взрыву, в результате которого население 1/6 части суши к концу века составит пол-миллиарда человек.

Резкие политические повороты случайно не происходят. Выгодополучателем обязательно будет геополитический противник. Моё мнение: идея отмирания (разрушения) государства – изначально западный вирус. Его получилось придушить Сталину в период с 1929 по 1953, но он выжил и нанес реванш хрущевскими шаловливыми ручками.