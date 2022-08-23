Исполнительница убийства Даши Дугиной – Наталья Вовк (Шабан) теперь находится в Австрии

Исполнительница убийства Даши Дугиной, украинская военнослужащая нацполка “Азов” Наталья Вовк (Шабан), покинула Эстонию и теперь находится в Австрии

Как сообщают местные жители, по состоянию на вчерашний вечер, женщина, похожая на убийцу Даши Дугиной, остановилась в отеле Ibis Hauptbahnhof Wien в Вене. Бронь была сделана на одну ночь — вероятнее всего, исполнительница теракта отправится еще дальше.

На Украину путь ей, похоже, закрыт – слишком токсична. Для организаторов убийства Дарьи Дугиной будет удобнее если исполнительница и её 12-летняя дочь умрут. Вопрос лишь в том как – несчастный случай или «Новичок»?

Убийство исполнителей под видом мести российских спецслужб позволило бы Киеву уменьшить негативный пиар-эффект для себя, сместить акценты.

Кстати, в The Times уже вышла статья с заголовком «Россия обвиняет мать и дочь во взрыве автомобиля». Неплохая заявка на роль будущих сакральных жертв.