Исполнитель хита «I Believe I Can Fly» Ар Келли приговорили к 30 годам заключения

Исполнитель хита «I Believe I Can Fly» Ар Келли пробудет в тюрьме как минимум до 84 лет. Его приговорили к 30 годам заключения за торговлю людьми и сексуальное насилие.

Ар Келли (англ. R. Kelly 8 января 1967 года, Чикаго) — сценическое имя Роберта Сильвестра Келли — американский музыкант в стиле ритм-н-блюз, певец, поэт-песенник и продюсер. Обладатель трёх премий «Грэмми».

В феврале 2019 года Келли был арестован в Чикаго по обвинению в сексуальных преступлениях. В обвинениях по 10 пунктам говорится о сексуальном насилии в отношении четырёх девушек, при этом трём из них на момент совершения преступлений было менее 17 лет.​

28 сентября 2021 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Келли виновным в сексуальных домогательствах и насилиях к женщинам и детям, продолжавшихся более двух десятилетий.

29 июня 2022 года суд Нью-Йорка приговорил Келли к 30 годам тюремного заключения