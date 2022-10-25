“Ищите деньги”, – приспособили американцы к собственному менталитету французскую пословицу Cherchez la femme. Неистовые янки сами предупреждают, что не стоит напрягаться и пытаться связать их слова с фактами, факты – с мнением, действия – с публичным их обоснованием. Мотив любых поступков и заявлений всегда один, железобетонный, соответствующий вопросу: “А шо я с того буду иметь?”

Вся американская геополитика идеально ложится в эту формулу и прекрасно спрягается со всем, что происходит вокруг США или с их подачи. В частности всё, что касается России, российской политики и вообще восточного вектора, также является ответом на этот пошлый вопрос, начиная с заявлений идеолога “папы” Бжезинского и заканчивая вот этими беспомощными тупиками Обамы. Задача, решаемая Большим Братом, всегда проста, как стрелка компаса: “Отдай, что у тебя есть, а остальное будешь должен!”