Прогнозы по экономике Германии с каждым днем становятся все более мрачными. Но есть и победители в этой ситуации – США. Об этом пишут Deutsche Wirtschafts Nachrichten

В обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий заинтересованы лишь Соединенные Штаты, считает профессор экономики Кристиан Крайс.

По его словам, война с участием НАТО помогла бы Вашингтону решить проблемы с перепроизводством и долгами.

Так, в США надеются на то, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, заявил Крайс.

Однако главной целью Вашингтона является недопущение дружбы России и ФРГ. Крайс убежден, что США планируют разорить Германию.

Экономист спрогнозировал деиндустриализацию, при этом отметил, что больше всего пострадает малый и средний бизнес.