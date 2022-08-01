Интрига вокруг Тайваня сохраняется

В Китае опасаются, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси всё таки посетит Тайвань. Используя хитрый ход.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

“По-прежнему возможно, что Пелоси хочет совершить рискованный и опасный шаг, пытаясь приземлиться в тайваньском аэропорту под экстренными предлогами, такими как неисправность самолета или дозаправка, поэтому китайские военные патрули, радиолокационное обнаружение и соответствующие учения должны по-прежнему находиться в состоянии повышенной готовности в ближайшие дни”, – пишет газета.

Отметим, пока что спикер Конгресса гостит в Сингапуре.

Масла в затухший огонь подлили тайваньские СМИ. По их сообщениям Пелоси прилетит в Тайбей завтра 2 августа.

Напомню, КНР пригрозил самым жестким ответом на возможный визит американской конгрессвумен на Тайвань. Вплоть до начала войны. В Пекине считают остров своей неотъемлемой территорией.

Как говорится, to be continued.