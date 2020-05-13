Индивидуализация ОСАГО прошла второе чтение в Госдуме РФ

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Проект закона предлагает индивидуализацию тарифов с учетом персональных характеристик водителей. Постоянным нарушителям ПДД придется заплатить за полис больше, в то время как аккуратные водители получат скидки.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что новый закон предполагает более широкую индивидуализацию тарифов с учетом характеристик водителя, формы собственности и целей поездок. Чтобы страховщики смогли учитывать в своих тарифах нарушения правил дорожного движения предлагается, чтобы ГИБДД представляло страховым компаниям соответствующую информацию.

«Законодатели хотят добиться справедливой тарификации поскольку каждый автовладелец должен отвечать только за себя и платить за свои риски», — считает депутат Госдумы 6-го созыва, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Александр Тарнавский. – «Идея индивидуализации тарифов родилась уже давно, этот законопроект долгое время скрупулёзно разрабатывался и обсуждался в Госдуме, Правительстве, Центральном банке. Пока наконец не пришли к консенсусу. Опыт зарубежных стран, где давно и успешно функционирует ОСАГО по рыночным принципам, дает основания полагать, что и в нашей стране все только выиграют от этой реформы».

Согласно тексту законопроекта на размер тарифа повлияют грубые нарушения ПДД: езда в нетрезвом виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч, движение по встречной полосе или проезд на запрещающий сигнал светофора.

Уже завтра законопроект рассмотрят в третьем чтении.