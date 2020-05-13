Экономика

Индивидуализация ОСАГО прошла второе чтение в Госдуме РФ

Автор:
ОСАГО

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Проект закона предлагает индивидуализацию тарифов с учетом персональных характеристик водителей. Постоянным нарушителям ПДД придется заплатить за полис больше, в то время как аккуратные водители получат скидки.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что новый закон предполагает более широкую индивидуализацию тарифов с учетом характеристик водителя, формы собственности и целей поездок. Чтобы страховщики смогли учитывать в своих тарифах нарушения правил дорожного движения предлагается, чтобы ГИБДД представляло страховым компаниям соответствующую информацию.

«Законодатели хотят добиться справедливой тарификации поскольку каждый автовладелец должен отвечать только за себя и платить за свои риски», — считает депутат Госдумы 6-го созыва, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Александр Тарнавский. – «Идея индивидуализации тарифов родилась уже давно, этот законопроект долгое время скрупулёзно разрабатывался и обсуждался в Госдуме, Правительстве, Центральном банке. Пока наконец не пришли к консенсусу. Опыт зарубежных стран, где давно и успешно функционирует ОСАГО по рыночным принципам, дает основания полагать, что и в нашей стране все только выиграют от этой реформы».

Согласно тексту законопроекта на размер тарифа повлияют грубые нарушения ПДД: езда в нетрезвом виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч, движение по встречной полосе или проезд на запрещающий сигнал светофора.

Уже завтра законопроект рассмотрят в третьем чтении.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяСША и Англия помогали Советскому Союзу воевать ПРОДАВАЯ «помощь». Поставки по Ленд-лизу не были бесплатными.

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Третий Парижский форум мира (Paris Peace Forum)

Экономика
И.Юргенс: Третий Парижский форум мира определит шаги по восстановлению экономик после пандемии коронавируса Третий Парижский форум мира (Paris Peace Forum) состоится 11-13 ноября 2020 года. Как...
Узнать больше

Изменения тарифов ОСАГО в 2020 году

Экономика
С 1 апреля этого года водителям пересчитали скидки по коэффициенту бонус-малус (КБМ), от которого напрямую зависит стоимость полиса ОСАГО. Теперь КБМ рассчитывается за календарный...
Узнать больше

Средняя премия по ОСАГО не повысится после индивидуализации тарифов

Экономика
Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о снижении средней премии по ОСАГО. Стоимость полиса снижается уже 14 месяцев подряд на фоне роста средней выплаты. За...
Узнать больше

Выход из ситуации нефтяного экономического кризиса 2020 года

Экономика
Выход из ситуации нефтяного экономического кризиса 2020 года. - Новая формула договоренности нефтедобывающих стран ОПЕК+РФ&США. Мировой нефтяной кризис 2020 года, распространяется по миру, вызывая череду финансово-экономических...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.