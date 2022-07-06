Экономика

Индексацию пенсий в России можно производить лучшим образом

Автор: Владимир Гарматюк
народ власть

Президент РФ Путин В.В. 12 октября 2021 г., выступая в Москве в Кремле перед депутатами Государственной Думы VIII созыва, сказал: “Повторю, что главный наш враг – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей”.– Это действительно так.

Чтобы немного исправить ситуацию с низкими доходами предлагаю следующее:

В России из-за различия законов пенсионеры по старости получают разные пенсии.

Пенсии государственных служащих превышают пенсии гражданских в 2-10 раз. Что конечно же не справедливо, так как труд государственных служащих не более, а не редко менее важный и ответственный, чем труд многих гражданских профессий. Но это вопрос отдельный и, чтобы не углубляться в тему, сейчас не об этом.

Продолжаю.

Практически все, назначаемые с 2015 года в России гражданские пенсии (после финансового нефтяного кризиса 2014 г. и в этой связи изменении пенсионного законодательства с введением срезающего коэффициента 1,2) – меньше средней расчётной по стране величины и, как правило, немногим отличаются от прожиточного минимума.

Например, средняя расчётная пенсия в России в 2022 – 18521 рублей, в 2021 г. – 16800 руб. и т. д. по годам.

После же оплаты услуг ЖКХ многие гражданские пенсии становятся менее прожиточного минимума и кроме простейших продуктов на них ничего не приобрести. Купить новую одежду, обувь, вставить пломбу и прочее – уже для людей проблема.

Пенсии неработающим пенсионерам ежегодно в России индексируются по инфляции на одинаковый процент. Например, с 1 июня 2022 г. увеличили на 10%.

Условно, гражданский пенсионер получил прибавку 1000 руб., а иной чиновник 10000 руб. Таким образом, расслоение в доходах нарастает с каждым годом.

Вместе с тем цены на продукты, товары увеличиваются для всех равно. В итоге обнищание гражданской части населения происходит с гораздо большим ускорением.

Можно несколько исправить это положение.

– Должно ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ (чиновников, военных, гражданских) НА РАВНУЮ ВЕЛИЧИНУ, исходя из средней расчётной пенсии.

Например, в 2022 г. средний по стране размер пенсии составляет 18521 руб.

То есть надо с 1 июля 2022 г. (желательно с ближайшей даты) сделать перерасчёт, увеличив пенсии не так как сделали в июне, а прибавить всем равно по 10% от среднего размера – 1852,1 руб.  И впредь всегда делать всем равную прибавку.

Для бюджета никаких дополнительных расходов не будет, система расчётов упростится, незначительная прибавка чуть-чуть решит проблему бедности, а средства беднейшей части пенсионеров незамедлительно вернутся в экономику.

Неработающие пенсионеры в России не работают равно, а поэтому все должны получать и равную инфляционную прибавку. – Это немного замедлит обнищание людей и сгладит несправедливость существующих российских пенсионных законов.

В России в 2022 г. – 42,2 млн. пенсионеров (почти половина всего взрослого населения страны). К этому числу надо прибавить и работающих, которые получают низкие зарплаты, а таковых в России тоже миллионы. Получается очень много бедных.

Все усилия власти (будь то поддержка крупных, малых предприятий, предпринимателей и все прочее) обречены на провал при отсутствии в экономической цепи главного звена – покупателей (из-за их нищеты).

Проблему развития экономики, как и “разматывать клубок ниток”, надо делать не с “середины” (с производителя), а с “конца” (с покупателя).

Нищета – главный тормоз. Нет покупательского спроса и производить не для кого, нет и развития.

Чтобы коренным образом исправить ситуацию в России, конечно же, (помимо изменения пенсионных законов, хотя бы в части индексации) нужны другие меры.

Но в условиях современной российской политической системы – изменения, в какой-либо мере затрагивающие существующую модель господства капитализма, невозможны, а потому говорить о них в данной ситуации не имеет смысла. (Ранее уже было сказано много, но ничего не принято).

Поэтому возможна коррекция только в рамках системы.

Я здесь сказал лишь то, как можно отчасти сгладить остроту низких доходов большого числа пенсионеров в России.

 

P.S. Данное предложение 23.06.2022 г. было направлено Президенту РФ Путину В.В в Администрацию Президента РФ. Посмотрим в ближайшее время на результат – будет ли оно принято.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

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