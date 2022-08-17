Холодный душ антироссийских санкций. Во всех смыслах

Немцы массово моются холодной водой из солидарности с Украиной, но в основном для “защиты кошельков”, сообщает Deutsche Welle.

Со ссылкой на опросы издание утверждает, что немцы уже принимают холодный душ, питаются холодными закусками вместо горячих обедов и экономят расход энергии на телефонах и компьютерах.

В свою очередь глава компании Grohe Germany Александер Зее сообщил изданию о “значительном” росте спроса на раковины и насадки для душа, ограничивающие расход воды.

Кроме того, немцы чаще обращаются к консультантам по энергетике. Дорогие коммунальные услуги заставляют людей экономить на всём.

Сытая и комфортная жизнь европейских бюргеров подходит к концу. Вряд ли они этому обрадуются. Наверняка найдутся политические силы, которые постараются использовать массовое недовольство. Политическая жизнь Европы может заиграть новыми красками. Красными. И коричневыми.