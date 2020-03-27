Для современных производителей кроссоверов иметь в модельном ряду как минимум одно кросс-купе уже стало чем-то обязательным. Haval не отрывается от тренда, представляя кросс-вариант своей топовой модели — Haval F7x, доступный для тест-драйва и заказа во всех дилерских автосалонах.

Экстерьер и интерьер

Если абстрагироваться от высоты кузова, то его боковые линии скроены практически по канонам спорткупе: плавные и аэродинамичные переходы, в меру агрессивный дизайн. При этом машина по максимуму сохранила утилитарность своей базовой модели — просторный салон удобен на заднем ряду даже с заниженной крышей.

Внутри Haval F7x построен по тому же принципу, что и базовый F7, но спортивность была приправлена дополнительными нотками: двухцветные полосы проходят по подушкам сидений и ручкам дверей, однообразная отделка панелей разбавлена вставками, стилизованными под углепластик. Полностью цифровая панель приборов хорошо читается, центральное место в ней занимает имитация стрелочного тахометра, вновь в спортивном стиле. Спидометр — цифровой, вписанный внутрь указателя оборотов двигателя.

Так как F7x создается на основе максимальной комплектации Haval F7, оснащение автомобиля находится на высоком уровне: кожаное кресло водителя имеет шесть электрических регулировок, доступен климат-контроль, на мультируле глаз цепляется за кнопки управления адаптивным круиз-контролем. Широкий сенсорный экран мультимедиа может выводить изображение не только с задней камеры, но и используется для кругового обзора на 360 градусов.

Технические характеристики

В России Haval F7x предлагается только с двухлитровым турбомотором, выдающим достойные 190 л.с. мощности. Максимальный крутящий момент доступен уже на 2 000 об/мин, благодаря быстрому выходу турбокомпрессора на буст. Семиступенчатый робот DSG может постоянно удерживать машину в тонусе, обеспечивая разгон до сотни за 9 секунд (при снаряженной массе более 1,7 тонны) и расход топлива в смешанном цикле при переднем приводе в 8,8 л и 9,4 л — с полным приводом.

За подключение задней оси, имеющей независимую подвеску колес, отвечает раздаточная коробка BorgWarner. Ее блок управления автоматически просчитывает необходимость включения полного привода и дозирует крутящий момент, распределяемый по осям.

Создавая кросс-купе на основе обычного кроссовера, производитель не стал менять настройки подвески. В результате сохранены и 190-миллиметровый дорожный просвет, и хорошая комфортность при езде. Машина не получила более жесткие амортизаторы и пружины в угоду «спортивности».

Полный набор электронных помощников включает в себя практически все, что нужно для комфортной езды, от системы курсовой устойчивости, ассистентов трогания на подъеме и спуске, автоматическое экстренное торможение до предупреждение о риске столкновения. Отдельная система предназначена для страховки от переворота. Для тяжелого автомобиля с высоким центром тяжести она точно пригодится при резких маневрах на дороге.