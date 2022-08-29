Грязная атомная бомба как последний козырь Киева

“Энергоатом” заявляет, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Такой прогноз по состоянию на 29 августа сделали специалисты Госатомрегулирования.

“Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае его появления применять защитные средства для органов дыхания”, – советует “Энергоатом”.

Интересно, что, согласно расчетам Энергоатома, наибольшее заражение будет в тех районах, которые контролируются Россией, а также на территории самой РФ. Вполне возможно что подобный инфовброс должен морально подготовить украинское общество к тому что техногенная катастрофа – эффективный и допустимый метод борьбы с Россией. Подобная «грязная» атомная бомба может стать последним козырем киевского режима.