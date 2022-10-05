Госдолг США впервые превысил 31 триллион долларов

По данным Министерства финансов США, государственный долг США впервые превысил 31 триллион долларов. Тридцать один триллион долларов! Долг страны достиг $31,1 трлн.
Ранее Бюджетный комитет Конгресса США (CBO) в своем докладе о состоянии экономики предупредил о растущем долговом бремени страны.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал это событие. Публикуем текст без сокращений:
Госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов.
Заимствования Штатов составляют более 30% всего мирового ВВП.
Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать.
США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то.
В сложившейся ситуации — это Евросоюз.
Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть.
Пострадают экономики других стран.
В меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США.