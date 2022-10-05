Госдолг США впервые превысил 31 триллион долларов

По данным Министерства финансов США, государственный долг США впервые превысил 31 триллион долларов. Тридцать один триллион долларов! Долг страны достиг $31,1 трлн.

Ранее Бюджетный комитет Конгресса США (CBO) в своем докладе о состоянии экономики предупредил о растущем долговом бремени страны.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал это событие. Публикуем текст без сокращений:

Госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов.

Заимствования Штатов составляют более 30% всего мирового ВВП.

Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать.

США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то.

В сложившейся ситуации — это Евросоюз.

Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть.

Пострадают экономики других стран.

В меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США.