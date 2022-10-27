Глобальный мировой кризис

Мировой кризис является глобальным не только потому, что географически расползается по миру. Называется он так, потому что все существующие системы государственного устройства одновременно уперлись в проблему, не решаемую в рамках сегодняшнего политического устройства – категорическое недовольство всех групп населения качеством государственного управления, фальшивого по форме и безответственного по сути.

Объективные макроэкономические проблемы, связанные с приближающимся крахом экономики, основанной на ссудном проценте, усугубляются демонстративной деградацией элит, о которых неожиданно стали известны мельчайшие подробности. Благодаря поголовной телефонизации со встроенными функциями видеозаписи и моментальной последующей публикацией записанного, граждане начали получать информацию о жизни своих элит буквально онлайн. Народ увиденное удручает. А кого не разочарует осознание факта, что государством руководит не коллектив мудрых сэнсэев, а толпа круглосуточных идиотов? Кроме личной ограниченности и некомпетентности элит (кто без греха?), больше всего раздражает, что они отрицают не только какую-либо свою ответственность, но даже саму возможность таковой. И тут в одной лодке находятся как “цивилизованного” запада, так и “нецивилизованного” востока. Элиты повсеместно успешно отделили население от власти с последующей её успешной приватизацией.

Как сказал сотни лет назад философ Дарий, правящей элитой часто называют правящий сброд. Наблюдая, современные западные элиты, с ним трудно не согласиться.