Глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства перешла в горячую фазу. Об этом сегодня заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на X Московской конференции по международной безопасности

«По нашему глубокому убеждению, специальная военная операция, вынужденно начатая Россией на территории Украины, – это не очередной рядовой локальный военный конфликт, а внешнее проявление глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком. И здесь мы абсолютно солидарны с российскими коллегами…

Вывод мы делаем один: схватка развернута не на жизнь, а на смерть по всем фронтам. Если победит концепция глобализма, то Запад сохранит право диктовать остальным правила игры и свободно распоряжаться мировыми ресурсами. В противном случае странам «золотого миллиарда» придется расстаться с гегемонией и ресурсной базой. Именно за свою богатую жизнь они воюют на Украине руками украинцев», – убежден министр.

Он назвал Украину «пешкой в войне по доверенности» и спрогнозировал, что в дальнейшем такую же роль сыграют восточно-европейские государства, которые уже готовы начать войну против Белоруссии. Министр указал на наращивание войск со стороны Польши, Литвы и Украины у белорусских границ.

«Поэтому выполнение союзнических обязательств Республикой Беларусь в отношении действий РФ на Украине можете считать превентивной реакцией на угрозу развязывания против нас военной агрессии. Сегодня в горниле украинского военного конфликта продолжают ковать силы для войны против Белоруссии», – сказал Хренин.

Он указал на то, что на Украине создаются националистические воинские формирования, готовые развернуть гражданскую войну в Белоруссии, в которой будет скрытно участвовать Запад.