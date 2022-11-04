Как известно, природа не терпит дисбаланса. Человек, как часть природы, вынужден этот закон учитывать, как и закон всемирного тяготения. А то, что общество, делающее деньги из воздуха, разбалансировано, и на одного с сошкой приходится не семеро, а семьсот – с ложкой, не замечают только неисправимые оптимисты, решившие жить вечно.

Эта лафа закончится на следующий день после того, как производители реального товара откажутся его менять на финансовый, когда русские, китайцы, корейцы, вьетнамцы перестанут покорно отгружать необходимые для жизни ништяки за американские долговые расписки. То, что отказ произойдет, знают все. Споры идут исключительно вокруг даты.

Тогда перспектива возврата к товарному производству станет реальностью. И окажутся вдруг востребованными заброшенные поля, станут нужными умирающие деревени и поддержка семьи превратится из формальной в реальную. И вспомнит власть, что главная ценность есть люди, её населяющие, главный ресурс для её выживания – народ, а не биржи-банки и “голубые фишки”.