Главные тезисы выступления министра обороны России о безопасности

Главные тезисы выступления министра обороны Российской Федерации Шойгу Сергея Кужугетовича на X Московской конференции по международной безопасности:

➖ Российским военным на Украине противостоят объединенные силы Запада, против России ведется гибридная война

➖ Западные специалисты полностью контролируют целеуказание и введение данных для использования поставленной на Украину военной техники

➖ Поставки западного вооружения украинской армии не оказали влияния на ход военной операции

➖ Минобороны РФ внимательно изучает образцы западных вооружений, захваченные в качестве трофеев

➖ Сообщения о якобы готовящемся применении российского тактического ядерного или химического оружия “являются абсолютной ложью”

➖ Россия пересматривает подходы к обороне своей территории из-за изменения условий безопасности в Балтийском регионе и Арктике после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Полный текст выступления Сергея Шойгу тут.